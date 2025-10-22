Свят

Владимир Путин не е вечен, но кой ще го наследи?

След като прекара десет години в сибирски затвор по политически причини, Михаил Ходорковски, бивш петролен магнат с компанията си Юкос, а след това лидер на руската опозиция, днес живее в Лондон.

22 октомври 2025, 06:33
Владимир Путин не е вечен, но кой ще го наследи?
Източник: БГНЕС/EPA

Б ившият олигарх Михаил Ходорковски, който днес е в изгнание, е обвинен в подбуждане към държавен преврат. Това е знак, че в Москва нараства параноята по отношение на прехвърлянето на властта.

След като прекара десет години в сибирски затвор по политически причини, Михаил Ходорковски, бивш петролен магнат с компанията си Юкос, а след това лидер на руската опозиция, днес живее в Лондон.

В интервю за британския вестник The Times той изрази изненада, че фигурира в списъка на лицата, обвинени от Кремъл в подбуждане към държавен преврат. Общо двадесет и двама политици, бизнесмени и активисти в изгнание бяха обвинени от ФСБ, руските тайни служби.

Наред с Михаил Ходорковски са бившият министър-председател Михаил Касианов и руско-британският дисидент Владимир Кара-Мурза, освободен от затвора през август 2024 г. Всички те са членове на Руския комитет срещу войната, който обединява противниците на режима.

Според ФСБ Михаил Ходорковски действа тайно, за да свали правителството. Бизнесменът дори подкрепя украински паравоенни части и набира кадри в Русия. Според самия него тези обвинения са лъжливи и свидетелстват за нарастващата тревога на президента Владимир Путин относно неговото наследство.

„Нямам никаква привилегирована информация, но тези обвинения показват, че те се тревожат за прехода на властта след Путин“, разказа пред Times човекът, който някога беше най-богатият в Русия.

„От осемдесет години насам всички диктатори са напускали властта на възраст между 70 и 80 години. Путин е на 73 години, започва да мисли за това“, добави той.

Темата е табу, но не е напълно отричана от Москва. В интервю за телевизионния канал „Россия 1“ през май Владимир Путин призна, че „постоянно мисли“ за човек, който да го замести, и посочи, че „разглежда няколко кандидати“.

Коментари на делото "Ходорковски"

Теоретично руската конституция предвижда, че в случай на смърт или неспособност на президента, премиерът – понастоящем Михаил Мишустин – поема временно управлението. Но според анализаторите този сценарий би довел до период на политическа нестабилност и война за наследяване между претендентите за властта.

Михаил Ходорковски вижда в това единствената възможност за защитниците на демокрацията: „Ако пропуснем тази възможност, ще настъпи нов период на консолидиране на режима. Никой от обкръжението на президента няма интерес да продължава войната. Някои я подкрепят единствено защото отразява желанията на Путин.“

В началото на октомври Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) обяви създаването на „платформа за диалог с руските демократични сили в изгнание“.

ФСБ: Опит за преврат в Русия

Според Михаил Ходорковски тази инициатива засяга чувствителна тема за Кремъл.

„Доскоро опозицията беше раздробена, което напълно устройваше режима. Но от началото на войната създадохме органи, които я консолидираха в голяма степен. Веднага щом започне преходът на властта – а той ще започне в даден момент – тази платформа ще представлява известна опасност, тя е истински алтернативен полюс.“

Бившият главен изпълнителен директор на „Юкос“ счита, че Западът има около 15% влияние в руската политика, което е равностойно на влиянието на проевропейските политици в Русия. „Истинското политическо изкуство ще се състои в това да се възползваме от тези 30%, за да упражним значително влияние.“

Ходорковски: Путин вече има алтернатива

Все пак засега най-вероятният сценарий остава този на затворена приемственост: близък до руския президент човек ще бъде избран, одобрен от държавния апарат и избран в контролирани избори. Кои са имената, които се споменават? Алексей Дюмин, 53-годишен, бивш бодигард на Владимир Путин, станал секретар на Държавния съвет, или Михаил Мишустин, 59-годишен, технократ и министър-председател.

Ако руският лидер реши да се оттегли доброволно, той може да назначи един от „децата на Кремъл“ – потомците на верни съюзници. Те включват Борис Ковалчук, 47-годишен, шеф на Сметната палата и син на банкера Юрий Ковалчук, „портфейла на Путин“, или Дмитрий Патрушев, 48-годишен, вицепремиер и син на Николай Патрушев, стълб на руската сигурност.

Източник: БГНЕС    
Михаил Ходорковски Владимир Путин Преход на властта Държавен преврат Руска опозиция Кремъл Изгнание ФСБ Наследяване на властта Русия
