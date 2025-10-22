Свят

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

22 октомври 2025, 06:59
Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес"
Източник: БТА

М инистър-председателят Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“, която ще се проведе в сряда, 22 октомври, в Лондон.

Единадесетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на ЕС и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с

укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество.

Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори.

Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

Източник: МС    
