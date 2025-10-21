Украйна и Европа подкрепят призива на Тръмп, Русия - не

К иев и неговите европейски партньори изразиха на 21 октомври подкрепата си за предложението на Вашингтон за прекратяване на военните действия по настоящата фронтова линия в Украйна — план, на който Москва се противопоставя.

„Ние изцяло подкрепяме позицията на президента Тръмп, че сраженията трябва да спрат незабавно и че настоящата линия на съприкосновение трябва да бъде отправна точка за преговори“, се казва в съвместно изявление на президента Володимир Зеленски и лидерите на Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Полша, ЕС, Норвегия, Финландия, Дания, Испания и Швеция, съобщи „Киев Индипендънт“.

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

След, по думите на източници, напрегнато посещение на Зеленски във Вашингтон, президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи руските и украинските сили да прекратят бойните действия на базата на позициите, които заемат в момента.

Тръмп нарече украинската територия „собственост“, която Москва е „спечелила“ във войната, но отрече по-ранна информация, че е оказал натиск върху Зеленски да отстъпи на Русия цялата Донецка област — включително териториите, които все още са под украински контрол.

Зеленски потвърди на 19 октомври, че специалният пратеник на Тръмп за Русия, Стив Уиткоф, е „предал“ исканията на Москва за пълно изтегляне на украинските сили от Донецка и Луганска област.

Киев нееднократно е изключвал възможността да отстъпи територии, които не са окупирани, като настоява пълното прекратяване на огъня да бъде първото условие за каквито и да е бъдещи мирни преговори.

Европа реагира на разговора между Тръмп и Путин

Москва, от своя страна, многократно е отказвала да прекрати военните действия по текущата фронтова линия. На 20 октомври говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че тази позиция „не се е променила“.

„Тактиката на забавяне от страна на Русия отново и отново показва, че Украйна е единствената страна, която е сериозна в стремежа си към мир“, се казва още в изявлението на европейските лидери от 21 октомври. „Всички виждаме, че (президентът на Русия Владимир) Путин продължава да избира пътя на насилието и разрушението“.

Европейските лидери призоваха също за увеличаване на натиска върху Москва, въпреки че администрацията на Тръмп не желае да въоръжи Украйна с далекобойни ракети „Томахоук“ или да подкрепи европейските планове за разширено използване на руски активи за финансиране на Киев.

Въпреки че позицията на Тръмп изглежда се измести в полза на Украйна през последните месеци, телефонен разговор между него и Путин на 16 октомври доведе до нов неочакван обрат.

Двамата лидери обявиха, че ще се срещнат в Будапеща през следващите седмици, за да обсъдят мирните усилия в Украйна, въпреки че точна дата все още не е определена. Републиканецът също така оттегли своите изявления от септември, според които Украйна е способна да си върне всички окупирани територии.

Остава неясно дали Украйна или нейните европейски партньори ще бъдат поканени на срещата в Будапеща, макар Зеленски да изрази готовност да участва, ако бъде поканен. Френският президент Еманюел Макрон предупреди, че никакви разговори за сигурността на Украйна и Европа не могат да се водят без участието на всички засегнати страни.

Европа побърза публично да подкрепи Украйна преди срещата на върха, като Зеленски е насрочил среща с лидерите на „Коалицията на желаещите“ в Лондон на 24 октомври.