Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно

Nvidia и Intel обявиха партньорство, чрез което ще разработват съвместно процесори и продукти за персонални компютри и изкуствен интелект. Съгласно сделката, Intel ще проектира и произвежда персонализирани x86 процесори за центрове за данни и клиенти, които интегрират технологиите на Nvidia, включително NVLink връзки за бърза комуникация между графични процесори (GPU-CPU).

За персонални изчисления Intel ще изгражда x86 системи-върху-чипове (SOC), които включват RTX GPU чиплети на Nvidia – предлагайки пълна интеграция между CPU и GPU в един пакет. Като част от сделката, Nvidia инвестира 5 милиарда долара в акции на Intel, купувайки акции на цена от 23,28 долара всяка.

Главният изпълнителен директор на NVIDIA, Дженсън Хуанг, описва сделката като „историческо сътрудничество, което тясно свързва инфраструктурата за изкуствен интелект и ускорени изчисления на NVIDIA с процесорите на Intel и огромната x86 екосистема – сливане на две платформи от световна класа“. За Intel, новият главен изпълнителен директор Лип-Бу Тан определи сделката като „възможност, променяща играта“, отбелязвайки доверието, което NVIDIA е гласувала в производствените възможности и технологии на Intel.

Партньорството идва в критичен момент за Intel. Компанията се сблъска с поредица от неуспехи, губейки позиции в ерата на мобилните изчисления и изоставайки значително в бума на изкуствения интелект, задвижван най-вече от графичните процесори на NVIDIA. Intel отчете загуби от близо 19 милиарда долара миналата година и активно се стреми да стабилизира бизнеса си.

Тази сделка се разглежда от мнозина като един от начините, по които Intel се надява да си възвърне позициите. Компанията настоява, че сделката няма да промени фундаментално съществуващата ѝ пътна карта. Според PCWorld, Intel твърди, че ще продължи да разработва свои собствени графични решения (серията Arc), ще продължи да работи върху планираните си процесори – като „Panther Lake“ и „Nova Lake“ – и ще добавя SOC или чиплети с Nvidia само като премиум или допълнителни предложения. Тези нови продукти са предназначени да допълнят това, което Intel вече прави, а не да заменят това, което е обещала.

Има няколко потенциални предимства за сделката. Първо, комбинирането на възможностите на Nvidia за изкуствен интелект с широката клиентска и производствена база на Intel би могло да доведе до по-мощни лаптопи и настолни компютри по-бързо, отколкото ако някоя от компаниите действа самостоятелно. Това би могло да помогне на Intel да се конкурира по-добре в сегментите на премиум персоналните компютри, където интегрираната графика или отделните графични процесори не са се развивали.

За Nvidia партньорството отваря повече пътища за вграждане на производителност от RTX клас в устройства, които не са чисто Nvidia GPU карти. И разбира се, Intel получава финансов тласък от инвестицията на Nvidia.

От друга страна, има и рискове. Винаги съществува риск предложенията на Intel да бъдат засенчени от собствените линии графични процесори на Nvidia или марката Intel да бъде „кутията“, докато Nvidia предоставя стойността – вътрешно предизвикателство както от техническа, така и от гледна точка на брандирането. Освен това, за инвестицията са необходими регулаторни одобрения и както при много прогнозни твърдения, действителните срокове и производителност ще имат значение. Очакванията на инвеститорите са високи.

Това партньорство не е изолирано събитие, а по-скоро ключова част от много по-големи, координирани усилия за измъкване на Intel от ръба на пропастта. Инвестицията на NVIDIA следва скорошна инвестиция от 5,7 млд. долара от правителството на САЩ и капиталова инжекция от 2 млрд. долара от SoftBank.

Този приток на капитал и стратегически партньорства сигнализират интерес към Intel както от частния, така и от публичния сектор. Той позволява на компанията да си осигури основен клиент за своите усъвършенствани производствени и дизайнерски възможности, което е ключова стъпка в дългосрочната ѝ стратегия за възстановяване на позициите ѝ на пазара. Чрез партньорството си с безспорния лидер в производството на AI чипове, Intel вече не е зрител в надпреварата с AI, а участник, което ѝ дава така необходимия път към релевантност и рентабилност.

