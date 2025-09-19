Технологии

Nvidia инвестира $5 млрд. в Intel и ще правят AI заедно

Сделката може да спаси Intel от крах

Мартин Дешев Мартин Дешев

19 септември 2025, 06:02
Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok

Китай и САЩ са почти готови със сделката за TikTok
Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Ето за какво реално хората използват ChatGPT
Скучни и безинтересни ли са новите лаптопи и технологии

Скучни и безинтересни ли са новите лаптопи и технологии
Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите

Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите
Тихото цунами: Най-голямата софтуерна атака в историята

Тихото цунами: Най-голямата софтуерна атака в историята
Учени откриха причината защо AI халюцинира

Учени откриха причината защо AI халюцинира
Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете
Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Nvidia и Intel обявиха партньорство, чрез което ще разработват съвместно процесори и продукти за персонални компютри и изкуствен интелект. Съгласно сделката, Intel ще проектира и произвежда персонализирани x86 процесори за центрове за данни и клиенти, които интегрират технологиите на Nvidia, включително NVLink връзки за бърза комуникация между графични процесори (GPU-CPU).

За персонални изчисления Intel ще изгражда x86 системи-върху-чипове (SOC), които включват RTX GPU чиплети на Nvidia – предлагайки пълна интеграция между CPU и GPU в един пакет. Като част от сделката, Nvidia инвестира 5 милиарда долара в акции на Intel, купувайки акции на цена от 23,28 долара всяка.

Главният изпълнителен директор на NVIDIA, Дженсън Хуанг, описва сделката като „историческо сътрудничество, което тясно свързва инфраструктурата за изкуствен интелект и ускорени изчисления на NVIDIA с процесорите на Intel и огромната x86 екосистема – сливане на две платформи от световна класа“. За Intel, новият главен изпълнителен директор Лип-Бу Тан определи сделката като „възможност, променяща играта“, отбелязвайки доверието, което NVIDIA е гласувала в производствените възможности и технологии на Intel.

Ето за какво реално хората използват ChatGPT

Партньорството идва в критичен момент за Intel. Компанията се сблъска с поредица от неуспехи, губейки позиции в ерата на мобилните изчисления и изоставайки значително в бума на изкуствения интелект, задвижван най-вече от графичните процесори на NVIDIA. Intel отчете загуби от близо 19 милиарда долара миналата година и активно се стреми да стабилизира бизнеса си. 

Тази сделка се разглежда от мнозина като един от начините, по които Intel се надява да си възвърне позициите. Компанията настоява, че сделката няма да промени фундаментално съществуващата ѝ пътна карта. Според PCWorld, Intel твърди, че ще продължи да разработва свои собствени графични решения (серията Arc), ще продължи да работи върху планираните си процесори – като „Panther Lake“ и „Nova Lake“ – и ще добавя SOC или чиплети с Nvidia само като премиум или допълнителни предложения. Тези нови продукти са предназначени да допълнят това, което Intel вече прави, а не да заменят това, което е обещала.

Скучни и безинтересни ли са новите лаптопи и технологии

Има няколко потенциални предимства за сделката. Първо, комбинирането на възможностите на Nvidia за изкуствен интелект с широката клиентска и производствена база на Intel би могло да доведе до по-мощни лаптопи и настолни компютри по-бързо, отколкото ако някоя от компаниите действа самостоятелно. Това би могло да помогне на Intel да се конкурира по-добре в сегментите на премиум персоналните компютри, където интегрираната графика или отделните графични процесори не са се развивали.

За Nvidia партньорството отваря повече пътища за вграждане на производителност от RTX клас в устройства, които не са чисто Nvidia GPU карти. И разбира се, Intel получава финансов тласък от инвестицията на Nvidia.

От друга страна, има и рискове. Винаги съществува риск предложенията на Intel да бъдат засенчени от собствените линии графични процесори на Nvidia или марката Intel да бъде „кутията“, докато Nvidia предоставя стойността – вътрешно предизвикателство както от техническа, така и от гледна точка на брандирането. Освен това, за инвестицията са необходими регулаторни одобрения и както при много прогнозни твърдения, действителните срокове и производителност ще имат значение. Очакванията на инвеститорите са високи.

Това партньорство не е изолирано събитие, а по-скоро ключова част от много по-големи, координирани усилия за измъкване на Intel от ръба на пропастта. Инвестицията на NVIDIA следва скорошна инвестиция от 5,7 млд. долара от правителството на САЩ и капиталова инжекция от 2 млрд. долара от SoftBank.

Автомобилите стават новия бизнес на ИТ гигантите

AI вече изземва работните места на младите

Този приток на капитал и стратегически партньорства сигнализират интерес към Intel както от частния, така и от публичния сектор. Той позволява на компанията да си осигури основен клиент за своите усъвършенствани производствени и дизайнерски възможности, което е ключова стъпка в дългосрочната ѝ стратегия за възстановяване на позициите ѝ на пазара. Чрез партньорството си с безспорния лидер в производството на AI чипове, Intel вече не е зрител в надпреварата с AI, а участник, което ѝ дава така необходимия път към релевантност и рентабилност.

Навлизаме в ерата на "трудните технологии"

Учени откриха причината защо AI халюцинира

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
Intel Nvidia чип чипове хардуер процесор технологии изкуствен интелект
Последвайте ни
До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

До 28° и много слънце: Какво време ни очаква днес

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Тръмп предупреди, че телевизиите, които са „срещу него“, „може би“ трябва да загубят лиценза си

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

Трето заседание за смъртта на Сияна и нов протест в Плевен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

И Mercedes ще върне бутоните: просто са по-добри

carmarket.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 3 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 3 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 3 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, защо винаги, когато спорим, аз трябва да съм този, който се извинява? – Защото си женен, миличък. Това е част от договора!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

Бюджетната комисия на среща с мисията на МВФ

България Преди 21 минути

Екипът, ръководен от Фабиан Борнхорст, е в България до 23 септември

Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

Нова ера в медицината: Изкуствен интелект вече подмладява клетки

Любопитно Преди 39 минути

Генерирани от AI протеини накараха стареещи клетки да се държат като млади в лабораторни условия

Автобус бутна пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

Автобус бутна пътен знак върху бебешка количка във Велико Търново

България Преди 9 часа

По непотвърдена информация в количката е имало 8-месечно бебе

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Израелската армия започва удари срещу Южен Ливан

Свят Преди 9 часа

Ливан призовава международната общност на помощ

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

Домашният алкохол вече само със собствена суровина, предлага законопроект

България Преди 10 часа

Искат да забранят правенето на вино и ракия с грозде от пазара

Пожар пламна в София

Пожар пламна в София

България Преди 11 часа

Огънят е в района на УМБАЛ "Света Анна"

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

Спасиха езерото Сребърна от пресъхване с 3 млрд. литра вода от Дунав

България Преди 11 часа

Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Тръмп: Путин наистина ме разочарова

Свят Преди 12 часа

Според Тръмп за Украйна ще бъде намерено решение

<p>Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл</p>

Tелевизионен гигант сподели списък с изисквания за Джими Кимъл, за да го излъчва

Свят Преди 13 часа

Sinclair, която управлява 178 телевизионни станции в 81 пазара, заяви, че нейните филиали на ABC ще излъчат специална програма в памет на Чарли Кърк

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Военен хеликоптер се разби в САЩ

Свят Преди 13 часа

Военните са загубили връзка с хеликоптер, заявиха от офиса на местната шерифска служба.

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

България Преди 13 часа

Предложението за промени беше внесено вчера

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Украйна започна контранастъпление, Зеленски: Освобождаваме страната

Свят Преди 13 часа

Зеленски: От началото на операцията са възвърнати 160 квадратни километра и седем населени места

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Бела Хадид сподели шокиращи снимки от болницата: "Обичам ви"

Любопитно Преди 14 часа

„Най-трудната част от това е да бъдеш съден по начина, по който изглеждаш, вместо по начина, по който се чувстваш“

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

Желязков след вота на недоверие: Политиката не е сеене на омраза

България Преди 14 часа

Мястото на дебата е в парламентарната зала, подчерта премиерът

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

Пеевски след вота на недоверие: Това ще е резултатът 3 години и 4 месеца

България Преди 14 часа

Пеевски: Следва правителството да работи, парламентът да работи и да има държава

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Арестуваха "Tinder измамник" от филм на Netflix, откраднал милиони долари

Свят Преди 14 часа

Той се представял за богат наследник на диамантен магнат в приложението за запознанства Tinder и измамвал жени да му заемат големи суми пари

Всичко от днес

От мрежата

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Есента идва със слънце и летни температури

sinoptik.bg
1

16 млн. лева са щетите от пожара в Пирин

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 19 септември, петък

Edna.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Витор Перейра преподписа с Уулвърхемптън въпреки последното място в Премиър лий

Gong.bg

Байерн Мюнхен загуби Йосиш Станишич поне за две седмици

Gong.bg

Есента идва със слънце и летни температури

Nova.bg

Дрон-дилемата пред САЩ: Защо най-модерната армия в света наваксва на съвременното бойно поле

Nova.bg