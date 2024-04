Ч увството за хумор е прекрасна черта, но не и когато е за твоя сметка. Недоволен от обслужването на британска фирма за доставки клиент реши да си направи шега с функцията за изкуствен интелект в онлайн системата на фирмата. Разочарованият потребител накарал AI да сътвори стихотворение на тема... колко лошо е обслужването на клиенти във въпросната фирма.

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn