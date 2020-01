Възможно ли е да открием извънземен живот в пределите на Слънчевата система?

С лънчевата система е дом на осем планети, десетки спътници и няколко планети-джуджета. Възможно ли е на някой от въпросните обекти да има живот? Този въпрос тормози учените от дълго време. Сведенията, събирани през годините от различни космически мисии, показват, че е напълно възможно да има живи организми извън пределите на нашата планета. Но къде са те? За да научим отговора на този въпрос, ще трябва да се отправим на пътешествие из дебрите на Слънчевата система и да посетим едни от най-интересните обекти в нея. Готови ли сте? Потегляме!

At Jupiter’s alluring moon Europa, there has long been evidence for an underground ocean of liquid water, which may sometimes erupt into space. Now, for the first time, scientists have directly detected water vapor above the surface. https://t.co/KGCP7Gz5yM pic.twitter.com/zj3VkkM0Nh — NASA Europa Clipper (@EuropaClipper) November 18, 2019

Европа

Започваме нашето пътешествие от Европа. Не, не става въпрос за континента, а за един от спътниците на Юпитер, който по размери е сходен с нашата Луна. Под повърхността му се крият огромни океани, в които е напълно възможно да има живот. Първите сведения за съществуването им бяха предоставени от космическия апарат „Вояджър“ през 1979 г. Оттогава Европа не спира да разпалва въображението на астрономите. Учените смятат, че спътникът на Сатурн е покрит с ледена кора, дебела между 15 и 25 км. Под нея вероятно се крият огромни океани, дълбочината на които достига 150 км. Въпреки че диаметърът на Европа е четири пъти по-малък от този на Земята, на спътника може да има два пъти повече вода, отколкото в океаните на нашата планета.

Titan and Saturn, seen when the Cassini spacecraft passed by Titan at a distance of 700, 000 km. Source: NASA pic.twitter.com/2KARvCNRAm — Antonio Paris (@AntonioParis) September 30, 2019

Титан

Следващата ни спирка е друг спътник, този път на Сатурн. Става въпрос за Титан. Условията за развитие на живот там са наистина уникални. Титан има плътна атмосфера, а по повърхността му има морета, езера и реки. Те обаче не са съставени от вода, а от метан, етан и други въглеводороди. Въглеродът е уникален елемент – той може да се свърже с почти всичко, създавайки голямо разнообразие от молекулни структури. Близо половината от всички известни химически съединения са базирани на въглерод. Някои учени пък не изключват възможността под повърхността на Титан да се крият и големи океани от вода.

Ganymede is the largest and most massive moon in the Solar System.

It is the natural satellite/moon of the planet Jupiter.

It is larger than Mercury and Pluto, and only slightly smaller than Mars. pic.twitter.com/BS0GAQ3L85 — Spaceguy²⁴ (@spaceguy_24) January 23, 2020

Ганимед

Добре дошли на най-големия спътник в Слънчевата система! Ганимед обикаля около Юпитер и може да се похвали с нещо много по-интересно от своите внушителни размери (по-голям е от планетата Меркурий). Той притежава магнитно поле. Това е от огромно значение, тъй като то предпазва евентуалните организми, живеещи там, от смъртоносната слънчева радиация. Астрономите освен това смятат, че Ганимед има желязно ядро, скалиста мантия и дебела ледена покривка, под която е много вероятно да се крие огромен океан.

Церера

Време е да разнообразим нашето пътешествие и да посетим един обект, който не е спътник, а планета-джудже. Церера е най-големият представител на астероидния пояс, намиращ се между Марс и Юпитер (до 2006 г. Церера се водеше за астероид, но след това учените я „повишиха“ в планета-джудже). Предполага се, че 25 процента от масата на Церера е вода, но не е ясно каква част от нея е в течно състояние. Дали е възможно там да има живот? Експертите са разделени в своите мнения. Има няколко проблема, които правят Церера не особено добра среда за развитие на организми. От една страна тя е прекалено малка и ядрото й не излъчва топлина. Освен това, Церера няма атмосфера. Някои астрономи обаче са на мнение, че под повърхността на планетата-джудже има солена вода, в която е напълно възможно да има живот.

Geysers erupting from the south pole of Saturn's moon Enceladus pic.twitter.com/qhxLwcxF7T — Science & Space (@mySciencespace) December 17, 2019

Енцелад

Енцелад е вторият спътник на Сатурн, който посещаваме в рамките на нашето пътешествие. С океани, дълбоки като Марианската падина в Тихия океан, той може да се окаже дом на екзотични извънземни организми. По повърхността на Енцелад има дълги пукнатини, от които изригват мощни гейзери. С помощта на апарата „Касини“ бяха взети проби от изхвърляните струи вода и лед. Резултатите от анализа на техния състав са обещаващи. Учените откриха вещества, съдържащи атоми азот и кислород, които имат ключова роля за формирането на аминокиселини. Тези съединения на свой ред са едни от най-важните условия, необходими за поява на живи организми. Със своите уникални характеристики Енцелад спокойно може да бъде посочен като водещ кандидат за място в Слънчевата система, на което е възможно да има живот.

Wish you were here



You can send your name to Mars aboard the next rover, #Mars2020, but HURRY!



The deadline is Monday, Sept. 30: https://t.co/NBYLhDCjs4 pic.twitter.com/AehdVmjRrw — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) September 26, 2019

Марс

Няма как да не завършим нашето пътешествие из Слънчевата система с посещение на Марс. Червената планета привлича вниманието на хората от дълбока древност и често именно тя се свързва с търсенето на извънземен живот. Но съществуват ли наистина марсианци? Извършените изследвания показват, че в миналото на Марс е имало вода в течно състояние, но в резултат на климатични промени тя е изчезнала (както и голяма част от атмосферата на планетата). В наши дни, на Марс има известни количества лед, което е потенциална предпоставка да бъде открит и живот. Проучванията продължават, но по-важният въпрос, който стои пред учените, е дали условията на Червената планета са подходящи за нейното колонизиране и ще успеем ли да я превърнем в наш втори дом.

