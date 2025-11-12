Технологии

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Кометата 3I/ATLAS, открита за първи път през юли, се държи по начин, невиждан досега от учените

12 ноември 2025, 06:44

С корошни, едновременно настъпили събития в областта на космическите технологии и астрономията предизвикаха широка интрига и спекулации. Неоторизирани сигнални предавания, свързани с мрежата Starshield на SpaceX, съвпадат с засиленото внимание към странен междузвезден обект с размерите на Манхатън, известен като комета 3I/ATLAS. Връзката между двата феномена бе обсъдена в подкаста The Joe Rogan Experience, където водещият Джо Роган и главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск разговаряха за аномалните характеристики на кометата, водейки до изумителен разговор за потенциални извънземни сонди и дори за историческото събитие в Тунгуска от 1908 г.

  • Мистерията на кометата 3I/ATLAS

Кометата 3I/ATLAS, открита за първи път през юли, се държи по начин, невиждан досега от учените. Спекулациите за нейния произход се засилиха след смелото твърдение на астрофизика от Харвард Ави Льоб, че междузвездният посетител може да бъде "извънземна сонда, изпратена да проучи Земята" - цитат, който Роган припомни по време на шоуто. Льоб обвини и NASA, че умишлено задържа критична информация за 3I/ATLAS.

Според Льоб, кометата с размерите на Манхатън може да има извънземен произход. Освен необичайното ориентиране на опашката, той отбеляза, че обектът отделя струя от четири грама никел в секунда без наличие на желязо. Това е явление, непознато за кометите. Той също така е изразил загриженост относно нестандартното ускорение на кометата и аномалната ѝ траектория, която ще я доближи подозрително близо до Юпитер, Венера и Марс.

  • Какво обсъждат Илон Мъск и Джо Роган за 3I/ATLAS

Роган подчерта ключова, озадачаваща характеристика: откриването на никел в газовата облачна обвивка на кометата, отбелязвайки, че на Земята този елемент се среща предимно в индустриални сплави.

Мъск се съгласи, че ATLAS може да бъде "извънземен обект", тъй като нещо извън гравитацията влияе на траекторията му. В същото време той предложи и земен обяснителен вариант за никеловите депозити: много комети и астероиди са "предимно направени от никел", а местата, където се добива никел на Земята, съвпадат с удари на астероиди или комети, богати на никел.

Когато бе попитан за възможността обектът да е извънземен космически кораб, Мъск призна значението на конструкцията, съставена главно от никел: "Това би бил много тежък космически кораб, ако е изграден изцяло от никел", отбеляза той, добавяйки, че такъв обект "би могъл да унищожи континент - може би дори повече".

  • Публична клетва на Илон Мъск относно извънземни

В един странен момент от подкаста, който подчерта конспиративния тон на дискусията, Роган попита Мъск дали следи кометата. Отговорът на Мъск бе публична клетва относно съществуването на извънземен живот:

"Ако бях наясно с каквито и да е доказателства за извънземни, Джо, имаш моята дума - ще дойда в шоуто ти и ще го разкрия пред всички."

След това той направи силно публично изявление за конспиративната теория, според която хората, знаещи истината за контакт с извънземни, биват премълчавани:

"Да бъда ясен, никога няма да се самоубия."

Съвпадението на необясними сигнали от голяма сателитна мрежа и междузвезден обект с характеристики, сравними с изкуствени, възобнови общественото любопитство към космоса, оставяйки много хора да се питат какви други тайни може да крие кометата 3I/ATLAS, докато преминава през нашата Слънчева система.

  • Как изглежда 3I/ATLAS

Междузвездният обект 3I/ATLAS с размерите на Манхатън показва признаци на нестандартно ускорение и изглежда "по-син от Слънцето", докато преминава покрай нашата звезда, признаци, които според астрофизика Ави Льоб могат да са индикация за двигател на извънземен кораб, съобщава NY Post.

Учените вече са установили, че 3I/ATLAS е изключително необичаен, като има едно от най-високите съотношения въглероден диоксид към вода, наблюдавани при комета. Според доклади се очаква кометата да продължи да изненадва учените, докато те анализират данните от перихелия ѝ.

  • Кога 3I/ATLAS ще се "върне"

Астрономите очакват 3I/ATLAS да се появи отново кратко в погледа на Земята в края на ноември или началото на декември, преди да достигне най-близката си точка до планетата около 19 декември.

Източник: Times of India    
Комета 3I ATLAS SpaceX Starshield Илон Мъск Джо Роган Извънземни Ави Льоб Космически мистерии Конспиративни теории Междузвезден обект НАСА
Последвайте ни

По темата

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“
Ексклузивно

12 ноември: Зловещият план за евреите на Херман Гьоринг - планът „Мадагаскар“

Преди 1 час
Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ
Ексклузивно

Сряда със слънце до 17 градуса, но идват мъгли и студ

Преди 1 час
Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират
Ексклузивно

Бункери по света, които могат да издържат на ядрен удар: Къде се намират

Преди 1 час
Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията
Ексклузивно

Откриха изгубено място на известното чудо на Исус, описано в Библията

Преди 1 час

Виц на деня

– В обявата пишеше „търсим млад и динамичен екип“. – Оказа се, че търсят един човек, който да прави всичко.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия загуби съдебен спор за строеж на посолство до парламента на Австралия

Русия загуби съдебен спор за строеж на посолство до парламента на Австралия

Свят Преди 25 минути

През 2008 г. Русия получи 99-годишен договор за наем, след като плати близо 2 милиона щатски долара за терена

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Стотици протестираха срещу проекта на зетя на Тръмп в Белград

Свят Преди 53 минути

Планът е да се събори бившето армейско командване в сръбската столица, за да се направи място за луксозен хотелски комплекс

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

4 необичайни причини да ядете сладко всеки ден

Любопитно Преди 1 час

Научен поглед върху ползите и рисковете от едно от най-популярните домашни лакомства

<p>Името на кмета на Ню Йорк разкрива корените му от 3 континента</p>

Какво означава името на на кмета на Ню Йорк Зохран Куаме Мамдани?

Свят Преди 1 час

С името си, свързано с персийски, арабски и ганайски произход, новият кмет на Ню Йорк отразява града, който ще управлява

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Технологии Преди 2 часа

Активите са били взети от хакери през 2020 г.

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Мъж в Германия готвел убийства на политици

Свят Преди 8 часа

Прокуратурата твърди, че от края на юни мъжът е призовавал в т.нар. даркнет за нападения

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Корупция за 100 млн. долара в Украйна, замесен е близък на Зеленски

Свят Преди 8 часа

Миндич е съсобственик на "Студио Квартал 95", където Зеленски изгражда кариерата си

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

Рискована маневра на НСО заради визита на чужд президент

България Преди 8 часа

Службата осъди действията на шофьор, защото не реагирал на специалния режим на движение

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Украинската армия се оттегли от пет места в Запорожие

Свят Преди 10 часа

Русия се стреми да обхване Гуляйполе от изток и да отреже логистичните маршрути към Покровск

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

ВМА отстранява от работа лекаря, прегазил куче в София

България Преди 11 часа

Близо 200 000 души подкрепиха петиция с искане за справедлива присъда

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

Радев наложи вето за Закона за отбраната и въоръжените сили

България Преди 12 часа

В мотивите си държавният глава изтъква, че са направени и стъпки в правилната посока

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Огромен нов мост се срути в Китай (ВИДЕО)

Свят Преди 13 часа

Полицията блокира пътя към 758-метровия мост

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Разследват вероятни атентати срещу болници в Берлин

Свят Преди 13 часа

И при двата случая няма ранени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

Костадин Ангелов: Имаме амбицията до крайния срок по ПВУ да получим всички средства, които са определени

България Преди 13 часа

България получи 438,6 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

Хванаха деца, продавали дрога в Горна Оряховица

България Преди 14 часа

Днес на двамата непълнолетни са повдигнати обвинения

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

eMAG Black Friday 2025: над 40 милиона продукта за кампанията

Любопитно Преди 14 часа

Разгледй офертите в статията

Всичко от днес

От мрежата

9 очарователни факта за женските котки

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски чете приказки на деца от Плевен

sinoptik.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 12 ноември, сряда

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 12 ноември, сряда

Edna.bg

Апоел разгроми Баскония в София и оглави Евролигата (снимки)

Gong.bg

Спрягат интересно име за мениджър на Илия Груев в Лийдс

Gong.bg

Екстремно силна магнитна буря удари Земята

Nova.bg

„Вентилаторите” на природата: Как се избират имената на ураганите

Nova.bg