Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

С корошни, едновременно настъпили събития в областта на космическите технологии и астрономията предизвикаха широка интрига и спекулации. Неоторизирани сигнални предавания, свързани с мрежата Starshield на SpaceX, съвпадат с засиленото внимание към странен междузвезден обект с размерите на Манхатън, известен като комета 3I/ATLAS. Връзката между двата феномена бе обсъдена в подкаста The Joe Rogan Experience, където водещият Джо Роган и главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск разговаряха за аномалните характеристики на кометата, водейки до изумителен разговор за потенциални извънземни сонди и дори за историческото събитие в Тунгуска от 1908 г.

Мистерията на кометата 3I/ATLAS

Кометата 3I/ATLAS, открита за първи път през юли, се държи по начин, невиждан досега от учените. Спекулациите за нейния произход се засилиха след смелото твърдение на астрофизика от Харвард Ави Льоб, че междузвездният посетител може да бъде "извънземна сонда, изпратена да проучи Земята" - цитат, който Роган припомни по време на шоуто. Льоб обвини и NASA, че умишлено задържа критична информация за 3I/ATLAS.

Според Льоб, кометата с размерите на Манхатън може да има извънземен произход. Освен необичайното ориентиране на опашката, той отбеляза, че обектът отделя струя от четири грама никел в секунда без наличие на желязо. Това е явление, непознато за кометите. Той също така е изразил загриженост относно нестандартното ускорение на кометата и аномалната ѝ траектория, която ще я доближи подозрително близо до Юпитер, Венера и Марс.

🚨 3I/ATLAS Critical Update 🚨



It’s happening again. 3I/ATLAS has changed its shape —Its new form looks nothing like any comet we’ve ever seen before.



A rounded, glowing green light has now appeared, with no visible tail at all. The image, captured on November 10 by Ray’s… pic.twitter.com/Z9lbmzF5UM — Astronomy Vibes (@AstronomyVibes) November 11, 2025

Какво обсъждат Илон Мъск и Джо Роган за 3I/ATLAS

Роган подчерта ключова, озадачаваща характеристика: откриването на никел в газовата облачна обвивка на кометата, отбелязвайки, че на Земята този елемент се среща предимно в индустриални сплави.

Мъск се съгласи, че ATLAS може да бъде "извънземен обект", тъй като нещо извън гравитацията влияе на траекторията му. В същото време той предложи и земен обяснителен вариант за никеловите депозити: много комети и астероиди са "предимно направени от никел", а местата, където се добива никел на Земята, съвпадат с удари на астероиди или комети, богати на никел.

Когато бе попитан за възможността обектът да е извънземен космически кораб, Мъск призна значението на конструкцията, съставена главно от никел: "Това би бил много тежък космически кораб, ако е изграден изцяло от никел", отбеляза той, добавяйки, че такъв обект "би могъл да унищожи континент - може би дори повече".

🚨 BREAKING: Interstellar Comet 3I/ATLAS “Recaptured” in Stunning New Image – And It’s Evolving Before Our Eyes! 🌌🪐

Something straight out of sci-fi just lit up our skies: Amateur astronomer Frank Niebling from Spain’s PixelSkies Observatory has snagged the freshest snapshot of… pic.twitter.com/IgKElwqINm — Carlos Escobar NFT METAVERSE (@zozyalco) November 10, 2025

Публична клетва на Илон Мъск относно извънземни

В един странен момент от подкаста, който подчерта конспиративния тон на дискусията, Роган попита Мъск дали следи кометата. Отговорът на Мъск бе публична клетва относно съществуването на извънземен живот:

"Ако бях наясно с каквито и да е доказателства за извънземни, Джо, имаш моята дума - ще дойда в шоуто ти и ще го разкрия пред всички."

След това той направи силно публично изявление за конспиративната теория, според която хората, знаещи истината за контакт с извънземни, биват премълчавани:

"Да бъда ясен, никога няма да се самоубия."

Съвпадението на необясними сигнали от голяма сателитна мрежа и междузвезден обект с характеристики, сравними с изкуствени, възобнови общественото любопитство към космоса, оставяйки много хора да се питат какви други тайни може да крие кометата 3I/ATLAS, докато преминава през нашата Слънчева система.

BREAKING🚨: 3I/ATLAS is venting jets nearly 3 million kilometers long



At 326 million km away, that’s 2.85 million kilometers of jet structure, the scale of a small star. pic.twitter.com/A0hK5nF5UC — All day Astronomy (@forallcurious) November 10, 2025

Как изглежда 3I/ATLAS

Междузвездният обект 3I/ATLAS с размерите на Манхатън показва признаци на нестандартно ускорение и изглежда "по-син от Слънцето", докато преминава покрай нашата звезда, признаци, които според астрофизика Ави Льоб могат да са индикация за двигател на извънземен кораб, съобщава NY Post.

Учените вече са установили, че 3I/ATLAS е изключително необичаен, като има едно от най-високите съотношения въглероден диоксид към вода, наблюдавани при комета. Според доклади се очаква кометата да продължи да изненадва учените, докато те анализират данните от перихелия ѝ.

China ACABA DE HUMILLAR a la NASA:

Primeras fotos CERQUÍSIMAS del cometa interestelar 3I/ATLAS y son BRUTALES

Núcleo brillante + cola gigante que nadie esperaba

Esto no es un cometa... es un OVNI con papeles #3IATLAS pic.twitter.com/Jv9M3SxKAB — Viaje a Marte (@MarsGameEs) November 7, 2025

Кога 3I/ATLAS ще се "върне"

Астрономите очакват 3I/ATLAS да се появи отново кратко в погледа на Земята в края на ноември или началото на декември, преди да достигне най-близката си точка до планетата около 19 декември.