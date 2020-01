Мръсните тайни на НАСА

О т основаването си преди повече от 60 години НАСА не спира да разпалва въображението на почитателите на конспиративни теории. Американската космическа агенция е обвинявана в какво ли не – от фалшифицирането на кацането на Луната до прикриването на доказателства за съществуването на извънземни. В следващите редове може да се запознаете с някои любопитни факти и скандали, свързани с дейността на НАСА.

Къде са записите от стъпването на Луната?

Стъпил ли е човешки крак на Луната? Или мисията на „Аполо 11“ е била една огромна измама и НАСА е фалшифицирала този исторически момент? Любителите на конспиративни теории отдавна смятат, че кацането на Луната е лъжа. Тяхната увереност нарасна значително през 2006 г., когато НАСА съобщи, че оригиналните записи от мисията са изгубени и никой не може да ги намери. Това даде началото на мащабно издирване, но те така и не бяха открити.

Опитва ли се НАСА да прикрие нещо? Как може да бъде загубен запис от подобно събитие? Истината, всъщност, е прозаична. През 60-те и 70-те години на миналия век използването на едни и същи ленти по няколко пъти била стандартна процедура. Целта била да се ограничат разходите. Записите от стъпването на Нийл Армстронг на Луната може и да са изчезнали, но някои други са оцелели. Един от тях е на астронавта Джон Йънг, който по време на мисия до Луната през 1972 г. забравил да изключи микрофона си и описал подробно стомашните газове, които го измъчвали.

Нацисти в НАСА

След края на Втората световна война американското разузнаване започва операция „Кламер“. Нейната цел е да бъдат привлечени в САЩ видни нацистки учени и да се попречи на СССР да се сдобие с техните познания и опит. Разсекретени документи показват, че близо 1600 германски учени и инженери са пристигнали в САЩ. Сред тях се откроява името на Вернер фон Браун, който отговаря за разработката на „Сатурн V“ – ракетата, използвана в програмата „Аполо“ за пилотиран полет до Луната. Фон Браун често е определян като истинският създател на американската космическа програма.

Какво е историческото наследство на операция „Кламер“? Някои смятат, че тя е била абсолютно необходима, тъй като днес светът щеше да е едно много по-различно място, ако нацистките учени бяха попаднали в СССР. Други пък критикуват лицемерието на Запада, тъй като учените не били наказани за престъпленията, извършени с тяхна помощ по време на Втората световна война.

Невероятната кражба на лунни камъни

През 2002 г. никому неизвестният до този момент стажант в НАСА Тад Робъртс предизвиква истинска медийна сензация. С помощта на своята приятелка и още един съучастник, той задига над 600 кг. скални парчета от Луната. Планът им е да ги продадат на черния пазар, като цената на откраднатите скали е над 20 млн. долара. Преди това, обаче, Робъртс и неговата приятелка решават да поставят лунните проби на едно легло и да правят секс върху тях.

Крадците в крайна сметка са заловени, а Робъртс получава присъда от 8 години затвор. Една от основните причини за тежкото наказание е фактът, че с действията си той и приятелката му замърсили скалите и ги направили негодни за изследване. Престоят му зад решетките все пак се оказва полезен, тъй като през това време Робъртс създава амбициозна теория, обединяваща квантовата механика и теорията на относителността на Алберт Айнщайн.

Трудният живот на астронавтите

Почти всяко малко дете си мечтае да стане астронавт, когато порасне. Сбъдването на тази мечта, обаче, не е никак лесна задача. Кандидатите за тази професия трябва да преминат през дълга и тежка подготовка, но дори и след края й не е сигурно, че ще полетят в космоса. Конкуренцията е невероятно оспорвана и шансът даден кандидат да бъде избран за участие в някоя мисия е под един процент.

Напрежението, на което са подложени астронавтите, може да има тежки последствия. Пример за това е Едуин „Бъз“ Олдрин, един от участниците в историческия полет на „Аполо 11“ до Луната. След завръщането си на Земята той напуска НАСА, изпада в депресия, страда от алкохолизъм и на два пъти се развежда. Друг астронавт – Джеймс Ъруин, посвети живота си на намирането на Ноевия ковчег, а Лайза Новак беше обвинена в опит за убийство, кражба на автомобил, нанасяне на побой и опит за отвличане.

