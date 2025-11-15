Технологии

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

Вече поне 1,2 млрд. души са използвали AI инструменти

Мартин Дешев Мартин Дешев

15 ноември 2025, 10:20
Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

"Блу Ориджин" изстреля успешно "Ню Глен" с мисия на НАСА до Марс
Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX

Мистерията около кометата 3I/ATLAS и необяснимите сигнали от мрежата Starshield на SpaceX
Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара

Китай обвини САЩ в кражба на Bitcoin за 13 млрд. долара
Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме
Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

"Android няма да бъде същият" според ново споразумение
Обвиниха Meta, че е печелила милиарди от измамни реклами

Обвиниха Meta, че е печелила милиарди от измамни реклами

И зкуственият интелект (AI) си е осигурил мястото като най-бързо разпространяващата се технология с общо предназначение в човешката история. За по-малко от три години над 1,2 милиарда души са използвали инструменти с AI, като темпът на приемане надминава този на интернет, персоналния компютър или смартфона. Въпреки това, както е подробно описано в Доклада за разпространението на AI на Microsoft за 2025 г., това революционно разпространение се осъществява неравномерно, създавайки сложни икономически промени и разделена обществена реакция.

Въвеждането на изкуствения интелект е по същество история на технологично неравенство, като разпространението му е силно корелирано с богатството и основната инфраструктура на дадена нация. Данните разкриват рязко глобално разделение между Севера и Юга, където използването на изкуствен интелект в развитите икономики е приблизително двойно по-голямо от това в развиващия се свят. Възприемането е най-бързо там, където съществуват основните „градивни елементи“ на икономиката на изкуствения интелект: надеждно електричество, високоскоростен интернет, компютърна инфраструктура и дигитално квалифицирана работна сила.

Страни като ОАЕ, Сингапур и Норвегия се открояват като лидери в разпространението, демонстрирайки, че силният достъп до технологии и координацията на политиките могат да ускорят широкото му разпространение. Инфраструктурата, която захранва AI, като огромните центрове за данни и мощните модели, остава силно концентрирана между няколко създатели на модели и строители на инфраструктура (доставчици на изчисления) в страни като САЩ и Китай.

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

От другата страна, много страни в Глобалния Юг изостават. В някои региони с по-ниски нива на доходи, процентът на приемане на AI пада под 10%. За крайните потребители AI се възприема предимно като мощна помощна програма за задачи, изискващи интензивно използване на данни и обективни задачи, като например прогнозиране на времето, търсене на финансови измами и ускоряване на разработването на нови лекарства.

Microsoft посочва постоянните бариери: липсата на електричество, слабата свързаност и ограничената цифрова инфраструктура са основни пречки пред по-широкото използване на AI. Друга бариера: езикът. В страни, където доминират езици с малко ресурси за тях, приемането на AI е много по-ниско - дори когато съществува основна инфраструктура. Microsoft твърди, че за да стане AI наистина универсален, той трябва да „говори“ повече от езиците по света. 

Как да защитим данните си при пътувания

Microsoft определя AI като технология с общо предназначение – инструмент, който има потенциала да промени цели икономики. От икономическа гледна точка има три „сили на разпространение“: строителите на иновациите (лаборатории и изследователи, които изграждат големи модели), строителите на инфраструктура (центрове за данни, мрежи) и потребителите (хора, фирми, правителства), които действително прилагат ИИ на практика. 

Икономическото въздействие на изкуствения интелект досега е по-нюансирано от апокалиптичните прогнози за масова безработица. Въпреки че все още е рано за масови подобрения в производителността, фирмите, които са ранни възприемащи изкуствения интелект, демонстрират успех, отчитайки значително по-бърз растеж както на приходите, така и на заетостта в сравнение с конкурентите си, които не го внедряват. Това предполага, че в момента изкуственият интелект функционира до голяма степен като допълнителна технология, която стимулира иновациите и разширяването на фирмите, а не само като заместител на труда.

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Тъй като изкуственият интелект се разпространява толкова бързо, възниква все по-важен въпрос: кой ще пожъне ползите? Неравномерното приемане означава, че икономическите ползи рискуват да бъдат неравномерно разпределени. Microsoft предупреждава, че без сериозни инвестиции в инфраструктура и цифрови умения, много общности може да изостанат, тъй като изкуственият интелект трансформира индустриите, пазарите на труда и обществените услуги. 

И така: приемат ли хората AI? Отговорът е сложен. От една страна, приемането е масово. Но от друга, доверието изостава. Според проучвания, цитирани от други източници (и съобразени с констатациите на Microsoft), макар че много хора използват AI, по-малко са напълно уверени, че могат да разчитат на него. Например, глобално проучване на KPMG установява, че само около 46% от хората казват, че се доверяват на системи с AI, въпреки че мнозинството вече ги използват. 

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

"Android няма да бъде същият" според ново споразумение

Проблемите с доверието често се свеждат до прозрачността: хората се притесняват как се вземат решенията, свързани с изкуствения интелект, как се използват техните данни и дали технологията е безопасна. Освен това неравномерното разпространение и особено езиковите и квалификационните бариери, пораждат сериозна загриженост: ако цели групи от населението бъдат изключени, изкуственият интелект може да засили съществуващите неравенства. 

И все пак има и положителни страни. В страни, които са инвестирали в инфраструктура и образование, хората не просто използват AI – те го оформят. Докладът на Microsoft подчертава, че разпространението е най-силно там, където правителствата и индустрията са се координирали по отношение на умения, политики и дигитална готовност. 

Освен това, значителна част от обществеността счита обществените рискове от изкуствения интелект за високи, често ги оценявайки над потенциалните ползи. Основните опасения са дълбоки: страхът, че изкуственият интелект ще отслаби основни човешки умения (като креативност и способността за изграждане на смислени взаимоотношения) и широко разпространената тревожност относно нарушенията на личната неприкосновеност.

Microsoft: Само организми могат да имат съзнание

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Това опасение подхранва силно търсене на прозрачност: Способността лесно да се разграничава генерирано от изкуствен интелект съдържание, както и желание за по-голям контрол върху това как AI се интегрира в живота им. За да постигне широко разпространено и сигурно приемане, неговите разработчици и политиците трябва да дадат приоритет на етичното управление и да изградят системи, които са надеждни, прозрачни и съобразени с човешките ценности.

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Редактор: Мартин Дешев
изкуствен интелект технологии служители работници бизнес работодатели интернет онлайн услуги
Последвайте ни
Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

9 души загинаха, 32 ранени при взрив в полицейски участък в Кашмир

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над

„Истинската Матрица?“ – мистериозен димен пръстен над "Дисниленд" стресна минувачите

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

Вижте дали получавате средната заплата за вашата област

pariteni.bg
666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

666 “коня“ само на задната ос в Conti Supersports

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

Пациентът:  – Докторе, постоянно чувам гласове! Докторът:  – И какво ви казват? – Да не ви плащам!  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Обвинение за подкуп срещу един от задържаните митничари на ГКПП „Калотина“

Обвинение за подкуп срещу един от задържаните митничари на ГКПП „Калотина“

България Преди 46 минути

Вторият задържан е освободен още вчера без обвинение

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

Радев: Назначаването на особения управител на "Лукойл" е извън закона

България Преди 1 час

Правителството вчера назначи Румен Спецов за особен търговски управител на четирите дружества на „Лукойл“ в България

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

От лидер до аутсайдер - кой е истинският Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн

Тръмп оттегли подкрепата си от емблематичната Марджъри Тейлър Грийн

Свят Преди 2 часа

"Маги "Лудата" само СЕ ОПЛАКВА, ОПЛАКВА, ОПЛАКВА", написа Тръмп по адрес на законодателката от щата Джорджия

Рязък скок: 191 депутати отсъстваха неоправдано от парламента през октомври

Рязък скок: 191 депутати отсъстваха неоправдано от парламента през октомври

България Преди 2 часа

Депутатът с най-много неоправдани отсъствия е председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски – пет

Родителите на загиналите при пожара в Кочани организират „Марш на ангелите“ в Скопие

Родителите на загиналите при пожара в Кочани организират „Марш на ангелите“ в Скопие

Свят Преди 3 часа

Родителите призоваха гражданите да се присъединят към тях и да ги подкрепят в искането им за справедливост за смъртта на децата им

Учредяват партия "Алианс за права и свободи“ в София

Учредяват партия "Алианс за права и свободи“ в София

България Преди 3 часа

Днес се очаква да бъдат избрани ръководството и устава на новата партия

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Свят Преди 3 часа

Това е 43-тата екзекуция в САЩ през тази година, а подобен брой смъртни наказания не са били изпълнявани от 2012 г.

Тръмп отмени мита заради високите цени - кафе, говеждо и плодове поевтиняват за американците

Тръмп отмени мита заради високите цени - кафе, говеждо и плодове поевтиняват за американците

Свят Преди 4 часа

През април американският президент въведе така наречените "реципрочни" мита от най-малко 10 процента върху повечето продукти, внасяни в САЩ

От днес: КАТ започва глоби за неподходящи зимни гуми

От днес: КАТ започва глоби за неподходящи зимни гуми

България Преди 4 часа

От 15 ноември до 1 март всички автомобили трябва да са оборудвани със зимни гуми или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм

Защо в Аризона има мистериозна бяла пирамида?

Защо в Аризона има мистериозна бяла пирамида?

Любопитно Преди 4 часа

Ако търсите съвременен аналог на Древен Египет, вероятно няма да се сетите да погледнете към Аризона

Без руска енергия: Как го постигна Финландия

Без руска енергия: Как го постигна Финландия

Свят Преди 4 часа

Финландия успя да сведе практически до нула вноса на енергия от Русия

Как най-рядката кръвна група в света може да спаси животи

Как най-рядката кръвна група в света може да спаси животи

Свят Преди 4 часа

Само един на всеки шест милиона души има кръвна група с нулев резус фактор

Започват Коледните пости - какви са традициите и поверията за този ден

Започват Коледните пости - какви са традициите и поверията за този ден

Любопитно Преди 4 часа

В първия ден от Великия пост по традиция се раздават дарения на бедните, милостиня за гладните, включително за бездомните животни

15 ноември: 35 години Република България

15 ноември: 35 години Република България

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Внимание: 11 области с жълт код за гъста мъгла

Внимание: 11 области с жълт код за гъста мъгла

България Преди 4 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Строг баща ли е Ивайло от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Edna.bg

ТЕСТ: Избери си котка и разбери какво послание ти носи тя

Edna.bg

Бомба от Испания: Флорентино Перес се оттегля от Реал Мадрид

Gong.bg

България ще брани честта си срещу Турция на уникален стадион в Бурса

Gong.bg

Желязков: Направихме възможно най-доброто за рафинерията

Nova.bg

Тежка катастрофа на АМ "Тракия", има загинали

Nova.bg