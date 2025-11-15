AI навлиза стремглаво и неравно, но хората го ползват

И зкуственият интелект (AI) си е осигурил мястото като най-бързо разпространяващата се технология с общо предназначение в човешката история. За по-малко от три години над 1,2 милиарда души са използвали инструменти с AI, като темпът на приемане надминава този на интернет, персоналния компютър или смартфона. Въпреки това, както е подробно описано в Доклада за разпространението на AI на Microsoft за 2025 г., това революционно разпространение се осъществява неравномерно, създавайки сложни икономически промени и разделена обществена реакция.

Въвеждането на изкуствения интелект е по същество история на технологично неравенство, като разпространението му е силно корелирано с богатството и основната инфраструктура на дадена нация. Данните разкриват рязко глобално разделение между Севера и Юга, където използването на изкуствен интелект в развитите икономики е приблизително двойно по-голямо от това в развиващия се свят. Възприемането е най-бързо там, където съществуват основните „градивни елементи“ на икономиката на изкуствения интелект: надеждно електричество, високоскоростен интернет, компютърна инфраструктура и дигитално квалифицирана работна сила.

Страни като ОАЕ, Сингапур и Норвегия се открояват като лидери в разпространението, демонстрирайки, че силният достъп до технологии и координацията на политиките могат да ускорят широкото му разпространение. Инфраструктурата, която захранва AI, като огромните центрове за данни и мощните модели, остава силно концентрирана между няколко създатели на модели и строители на инфраструктура (доставчици на изчисления) в страни като САЩ и Китай.

Google предлага AI да помогне в пазаруването за подаръци

От другата страна, много страни в Глобалния Юг изостават. В някои региони с по-ниски нива на доходи, процентът на приемане на AI пада под 10%. За крайните потребители AI се възприема предимно като мощна помощна програма за задачи, изискващи интензивно използване на данни и обективни задачи, като например прогнозиране на времето, търсене на финансови измами и ускоряване на разработването на нови лекарства.

Microsoft посочва постоянните бариери: липсата на електричество, слабата свързаност и ограничената цифрова инфраструктура са основни пречки пред по-широкото използване на AI. Друга бариера: езикът. В страни, където доминират езици с малко ресурси за тях, приемането на AI е много по-ниско - дори когато съществува основна инфраструктура. Microsoft твърди, че за да стане AI наистина универсален, той трябва да „говори“ повече от езиците по света.

Как да защитим данните си при пътувания

Microsoft определя AI като технология с общо предназначение – инструмент, който има потенциала да промени цели икономики. От икономическа гледна точка има три „сили на разпространение“: строителите на иновациите (лаборатории и изследователи, които изграждат големи модели), строителите на инфраструктура (центрове за данни, мрежи) и потребителите (хора, фирми, правителства), които действително прилагат ИИ на практика.

Икономическото въздействие на изкуствения интелект досега е по-нюансирано от апокалиптичните прогнози за масова безработица. Въпреки че все още е рано за масови подобрения в производителността, фирмите, които са ранни възприемащи изкуствения интелект, демонстрират успех, отчитайки значително по-бърз растеж както на приходите, така и на заетостта в сравнение с конкурентите си, които не го внедряват. Това предполага, че в момента изкуственият интелект функционира до голяма степен като допълнителна технология, която стимулира иновациите и разширяването на фирмите, а не само като заместител на труда.

Какво разкриват снимките ни за всички без да осъзнаваме

Тъй като изкуственият интелект се разпространява толкова бързо, възниква все по-важен въпрос: кой ще пожъне ползите? Неравномерното приемане означава, че икономическите ползи рискуват да бъдат неравномерно разпределени. Microsoft предупреждава, че без сериозни инвестиции в инфраструктура и цифрови умения, много общности може да изостанат, тъй като изкуственият интелект трансформира индустриите, пазарите на труда и обществените услуги.

И така: приемат ли хората AI? Отговорът е сложен. От една страна, приемането е масово. Но от друга, доверието изостава. Според проучвания, цитирани от други източници (и съобразени с констатациите на Microsoft), макар че много хора използват AI, по-малко са напълно уверени, че могат да разчитат на него. Например, глобално проучване на KPMG установява, че само около 46% от хората казват, че се доверяват на системи с AI, въпреки че мнозинството вече ги използват.

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

"Android няма да бъде същият" според ново споразумение

Проблемите с доверието често се свеждат до прозрачността: хората се притесняват как се вземат решенията, свързани с изкуствения интелект, как се използват техните данни и дали технологията е безопасна. Освен това неравномерното разпространение и особено езиковите и квалификационните бариери, пораждат сериозна загриженост: ако цели групи от населението бъдат изключени, изкуственият интелект може да засили съществуващите неравенства.

И все пак има и положителни страни. В страни, които са инвестирали в инфраструктура и образование, хората не просто използват AI – те го оформят. Докладът на Microsoft подчертава, че разпространението е най-силно там, където правителствата и индустрията са се координирали по отношение на умения, политики и дигитална готовност.

Освен това, значителна част от обществеността счита обществените рискове от изкуствения интелект за високи, често ги оценявайки над потенциалните ползи. Основните опасения са дълбоки: страхът, че изкуственият интелект ще отслаби основни човешки умения (като креативност и способността за изграждане на смислени взаимоотношения) и широко разпространената тревожност относно нарушенията на личната неприкосновеност.

Microsoft: Само организми могат да имат съзнание

AI в реалния свят: Новата индустрия за $100 трилиона

Това опасение подхранва силно търсене на прозрачност: Способността лесно да се разграничава генерирано от изкуствен интелект съдържание, както и желание за по-голям контрол върху това как AI се интегрира в живота им. За да постигне широко разпространено и сигурно приемане, неговите разработчици и политиците трябва да дадат приоритет на етичното управление и да изградят системи, които са надеждни, прозрачни и съобразени с човешките ценности.

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Безопасно ли е да даваме данните си на AI ботовете

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase