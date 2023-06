Открита е мумия на 3000 години в столицата на Перу

П еруански археолози откриха мумия на около 3000 години в столицата Лима, предаде Ройтерс.

Peruvian archaeologists have discovered an approximately 3,000-year-old mummy in Lima, they said on Wednesday, the latest discovery in the Andean nation dating to pre-Hispanic times https://t.co/U0m0hwyF9m

Това е най-новата находка, намерена в страната и датираща отпреди испанския период.

Студенти от държавния университет "Сан Маркос" и изследователи първоначално попадат на фрагменти от косата и черепа, след което и на останалата част от мумията.

Тя вероятно е била на представител от местна култура, която се е развила в долината на Лима между 1500 и 1000 г. пр. н. е и свързвана с изграждане на храмове, гледащи към мястото на изгрев на слънцето , казва археологът Мигел Агилар.

#NSTworld Archeologists unearthed other items buried with the body, including corn, coca leaves and seeds, which they believe may have been part of an offering.#Peru #Mummy #Archaeologists https://t.co/J4yYF9xDut