Връзката мозък-черва: Как си влияят и защо е важно да се грижим за тях

С ъществуват забележителни генетични корелации между синдрома на раздразнените черва и психичните разстройства като тревожност, депресия, биполярно заболяване и шизофрения, разкрива ново проучване.

Изследователи от университета в Осло и университета в Берген в Норвегия казват, че техните открития хвърлят повече светлина върху сложната връзка между мозъка и червата. Според изследователите, проучването би могло да помогне на лекари, да лекуват по-успешно пациенти, страдащи от синдрома на раздразненото черво.

Използвайки статистически метод, изследователите анализираха данни от 53 400 души, страдащи от синдрома на раздразненото черво.

Учените изследвали геномни рискови локуси – специфични места в човешкото ДНК, където гените могат да предвиждат повишен риск от конкретен здравен проблем.

Изследователите посочват, че синдромът на раздразненото черво и психичното здраве са силно повлияни от различни гени. Данните от проучването установили, че някои гени, които били отговорни за психични заболявания, влияят и на заболяванията на червата.

