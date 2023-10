В търсене на тъмна материя: Пулсарите на Млечния път

В търсене на тъмна материя, физиците проверяват всички места, в които тя може да се крие.

European Pulsar Timing Array е мултинационално европейско сътрудничество на пулсарни астрономи (EPTA), които елиминират неизследвана досега област на фазовото пространство на тъмната материя чрез наблюдение на пулсарите на Млечния път.

Пулсарите са бързо въртящи се неутронни звезди, които излъчват до няколкостотин електромагнитни светкавици в секунда. Точността на тези светкавици съперничи на прецизността на най-добрите атомни часовници, което прави пулсарите идеални космически часовници.

Изкривяванията на пространство-времето, причинени от гравитационните вълни, преминаващи между пулсарите и Земята, обаче влияят върху точността на светкавиците, позволявайки на мрежа от пулсари да действа като детектор на гравитационни вълни с размер на галактика.

Учените наскоро демонстрираха това, като уловиха фоновия гравитационно-вълнов сигнал на Вселената, използвайки масив от 67 от пулсарите на Млечния път (вижте Research News: Researchers Capture Gravitational-Wave Background with Pulsar “Antennae”).

Сътрудничеството на EPTA проучи възможността пулсарите да действат и като детектори за тъмна материя. По-конкретно, изследователите са търсили ултралека тъмна материя - най-лекият кандидат за тъмна материя - която се предполага, че е разпределена неравномерно в нашата Галактика. Натрупванията на частиците създават локални гравитационни потенциални кладенци, които осцилират в дълбочина с период, който зависи от масите на частиците.

За достатъчно големи „находища“ на тъмна материя това трептене би предизвикало малки, но измерими вариации във времето на пристигане на електромагнитните импулси, отпечатвайки вторичен периодичен модел върху сигнала на пулсара.

След като не са намерили такъв модел в данните от 25 пулсара, астрономите от сътрудничеството на EPTA поставили горна граница на възможната плътност на ултралеката тъмна материя с маси на частиците от 10−24.0 до 10−23.3 eV.

Въпреки че резултатите оставят открита възможността в Млечния път да съществуват свръхлеки частици от тъмна материя с по-голяма маса, според анализа на сътрудничеството такива частици биха могли - най-много - да съставляват 60% -70% от тъмната материя на нашата галактика.