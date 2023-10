Астрономи с откритие: В центъра на Млечния път има една голяма черна дупка

А строноми доказаха, че в центъра на галактиката Млечен път има само една голяма черна дупка, предаде ТАСС, като цитира съобщение на германския Институт за извънземна физика "Макс Планк".

Констатацията е направена на базата на данни, получени по време на наблюдения на активността на Sgr A* - свръхмасивна черна дупка в центъра на Млечния път.

