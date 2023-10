Въртяща се черна дупка: Сред най-загадъчните и страховити обекти във Вселената

М еждународен изследователски екип, ръководен от китайски учени, разкри повтарящ се цикъл във въртеливото движение на осцилираща струя, излизаща от свръхмасивна черна дупка в сърцето на далечната галактика М87. Така за пръв път бяха предоставени убедителни доказателства чрез пряко наблюдение за въртенето на черна дупка във Вселената, съобщава Синхуа.

Новото откритие помага да се докаже, че черната дупка в галактиката М87 действително се върти. Резултатите от изследването на въпросната черна дупка бяха публикувани в списание „Нейчър“.

Експертите установиха, че струята, изхвърляна от черната дупка, се колебае нагоре-надолу с амплитуда от около 10 градуса, което предполага повтарящ се 11-годишен цикъл. Изследването се основава на обширни анализи на данни, записани от 2000 до 2022 г. от различни международни мрежи от радиотелескопи, казва Цуй Юйчжу, ръководител на изследването и автор на научната статия.

Черната дупка на галактиката М87 се намира на около 55 милиона светлинни години от Земята, като масата ѝ е 6,5 милиарда пъти по-голяма от тази на Слънцето. През 2019 г. учените заснеха първото в историята изображение на такава черна дупка, предлагайки първото пряко визуално доказателство за невидимия космически обект и неговата сянка. Оттогава изследователите наблюдават и изучават черната дупка.

Подобна свръхмасивна черна дупка в центъра на активна галактика е сред най-загадъчните и страховити обекти във Вселената. Огромното ѝ гравитационно привличане ѝ позволява да „поглъща“ голямо количество материя чрез акреционния си диск, като същевременно „изплюва“ материя със скорост, близка до тази на светлината, на хиляди светлинни години разстояние.

Изследователският екип комбинира данните от наблюденията си и с теоретични симулации с помощта на суперкомпютър. Те доказаха, че оста на въртене на акреционния диск, известен и като пръстен от газ, не съвпада с оста на въртене на черната дупка, което води до въртелива струя - точна както е предсказано от Общата теория на относителността на Айнщайн. Над 20 телескопа в световен мащаб също допринесоха за настоящото изследване през посочения период.

Въртенето на черна дупка представлява фундаментална хипотеза в теориите за тях. Въпреки това досега не е имало доказателства от преки наблюдения. Новото откритие може да осигури ключов елемент за по-нататъшното разгадаване на тайната на черните дупки, казва Лин Вейкан, доцент от Югозападния институт за астрономически изследвания към Университета на Юнан.