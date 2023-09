Учени ще изследват вероятността астероидът Апофис да се сблъска със Земята

С лед като успешно достави първата проба от астероид, събрана в космоса, мисията OSIRIS-REx, сега преименувана на OSIRIS-APEX, се отправя на ново пътешествие - този път за изучаване на астероид, който ще се приближи плътно до Земята само след няколко години, съобщи Си Ен Ен.

Апофис, космическа скала с диаметър около 366 метра, ще се приближи на 20 000 мили (32 187 км) от Земята след около 5 години и половина, което е по-близо от спътниците, които обикалят около нашата планета, и 10 пъти по-близо от Луната. Астероидът е кръстен на египетския бог на хаоса и мрака и се смята, че има форма на фъстък.

Един час след като Апофис се доближи до Земята на 13 април 2029 г., OSIRIS-APEX - което е съкращение от Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security-APophis Explorer - ще използва земната гравитация, за да влезе в орбита около астероида и да го изучава отблизо в продължение на 18 месеца.

Това е нова обширна глава за космически кораб, който вече е изминал доста дълъг път. Като OSIRIS-REx той прекара седем години в обиколка до близкия до Земята астероид Бену, което включваше проучване, кацане и събиране на проба от космическата скала. Сега пробата се намира в новия си дом в космическия център "Джонсън" на НАСА в Хюстън, където анализът на скалите и почвата, събрани от близкия до Земята астероид Бену, може да разкрие прозрения за произхода на нашата Слънчева система и състава на астероидите, които могат да се сблъскат със Земята в бъдеще.

Космическият апарат няма да може да събере проба от Апофис, тъй като главата за събиране на пробите беше включена в капсулата с пробата от Бену, доставена на Земята. Но OSIRIS-APEX ще използва газовите си двигатели в опит да изхвърли прах и малки скали както на повърхността, така и под нея на Апофис, за да ги изследва около 15 месеца след обиколката на астероида.

Какво може да разкрие Апофис

Апофис представлява интерес, тъй като е астероид от тип S, или каменист, за разлика от Бену, който е астероид от тип С, или въглероден.

Астероидите от тип С са изградени от глина и силикатни скали, докато астероидите от тип S са съставени от силикатни материали и никел-желязо.

Възможността на космическия апарат да обикаля плътно около астероида може да разкрие здравината на повърхността на каменните астероиди и колко изветряне търпи астероидът в космическата среда.

Но планирането на защитата на Земята е друг ключов мотив за удължената мисия. Каменните астероиди са част от най-разпространения клас потенциално опасни астероиди, които представляват заплаха за нашата планета. Разбирането на техния състав и други подробности, които могат да бъдат получени само от близка орбита, може да помогне на агенции като НАСА и нейните партньори да определят как най-добре да отклонят такива астероиди, ако се прогнозира, че те ще бъдат на курс на сблъсък със Земята.

