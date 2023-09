Със силата на 22 атомни бомби: Какъв е шансът астероидът Бену да удари Земята

И ма ли шанс астероидът "Бену" да удари Земята? Този въпрос си задават редица учени и експерти в областта на астрономията.

Според изследователи ако този сценарий се осъществи, то явлението ще се усети, като силата на 22 атомни бомби.

Астероидът беше изследван от OSIRIS-REx на НАСА. Ведомството избра да се фокусира върху "Бену", поради отличните радарни данни и наблюдения с телескоп, които вече имат върху него, намалявайки рисковете за изследователите, взели участие в мисията.

Въпреки това, е възможно астероидът да удари Земята и чрез изучаване на неговия състав и орбита НАСА се надяваше да получи повече информация за риска, който представлява обектът за нашата планета.

Ако удари Земята от 500 метра, астероидът ще освободи 1200 мегатона енергия, 24 пъти повече от енергията на най-мощното ядрено оръжие, създадено от човечеството.

След две години внимателно наблюдение на "Бену", НАСА успя да прецизира шансовете един ден да се сблъска със Земята.

„Данните от OSIRIS-REx ни дават много по-точна информация. Можем да тестваме границите на нашите модели и да изчислим бъдещата траектория на Бену с много висока степен на сигурност до 2135 г.“, посочва Давиде Фарнокия от Центъра за Изследвания на близки до Земята обекти (CNEOS).

„Никога досега не сме моделирали траекторията на астероид с такава точност“, категоричен е той.

За съжаление, шансовете са се изместили малко повече в полза на сблъсъка, пише IFLScience. Учените прогнозират, че датата на сблъсъка е 24 септември 2182 г. Според НАСА шанса за подобно явление е около 0,037%

„Въпреки че шансовете да удари Земята са много ниски, Бену остава един от двата най-опасни известни астероиди в нашата слънчева система“, обясняват от НАСА.

