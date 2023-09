Произходът на живота: Какво разкрива най-опасният астероид в Слънчевата система

С лед седем години и 6,21 милиарда километра сондата OSIRIS-REx на НАСА официално донесе на Земята капсула със скъпоценен прах от астероида Бену.

НАСА ще изследва материя от най-опасния астероид в Слънчевата система

Учени в областта на астрономията описват случилото се като "невероятно постижение, подвиг на космическото майсторство, инженерство, отдаденост и умения".

Check out the first images from the landing of the #OSIRISREx sample return capsule containing rock and dust from asteroid Bennu at the @DeptofDefense's Utah Test and Training Range. More 📷 ➡️ https://t.co/psoX8NcWOB pic.twitter.com/GzoJAnIYIn — NASA HQ PHOTO (@nasahqphoto) September 24, 2023

Капсулата достигна своята дестинация - Земята. Какво предстои оттук нататък?

Част от най-опасния астероид ще кацне в Америка

Учените се надяват, че анализът на тази космическа материя ще даде нова информация за раждането на Слънчевата система.

Според тях анализът ще разкрие информация, как градивните елементи на живота са се появили на планетата Земя.

Your package has been delivered.



The #OSIRISREx sample return capsule containing rock and dust collected in space from asteroid Bennu has arrived at temporary clean room in Utah. The 4.5-billion-year-old sample will soon head to @NASA_Johnson for curation and analysis. pic.twitter.com/Ke0PcDAKt0 — NASA (@NASA) September 24, 2023

"Днешният ден бележи изключителен етап не само за екипа на OSIRIS-REx, но и за науката като цяло", казва главният изследовател на OSIRIS-REx Данте Лаурета от Университета на Аризона.

Със силата на 22 атомни бомби: Какъв е шансът астероидът Бену да удари Земята

"Успешното доставяне на проби от Бену на Земята е триумф на съвместната изобретателност и свидетелство за това, какво можем да постигнем, когато се обединим с обща цел. Имаме безпрецедентната възможност да анализираме тези проби и да навлезем по-дълбоко в тайните на нашата Слънчева система", коментира той.

Капсулата бе спусната с парашут в пустиня в Юта. Капсулата съдържа приблизително 250 грама космически материал, смятат експерти. След приземяването ѝ на земята в съоръжението са допуснати само шестима души, облечени със специална екипировка.

Части от пробата ще бъдат разпределени между учени по целия свят за различни видове анализи. НАСА ще разкрие резултатите от първия си анализ на 11 октомври.

Скалата е толкова ценна, защото представлява запис на ранната Слънчева система. Смята се, че космически обекти като астероида Бену са останали непроменени от момента на образуването си преди около 4,5 милиарда години, пише Science Alert.

На Земята, вече разполагаме с доста космически скални проби под формата на метеорити, които по някакъв начин са си проправили път до нашия свят, но проби като тези от Бенну, събрани от OSIRIS-REx, са наистина специални, посочват от НАСА.

"За разлика от естествените падания на метеорити, които бързо могат да се замърсят от нашата атмосфера, пробите от Бену са непокътнати", посочва Ник Тимс от Университета Къртин в Австралия.

It's a story 4.5-billion years in the making. See what's next for the asteroid samples returned today by #OSIRISREx.



Post-landing news briefing: https://t.co/Tik2R4kU8t

Mission blog: https://t.co/Kb5TMjeMQ9 pic.twitter.com/Xq2uRLyl9e — NASA (@NASA) September 24, 2023

"Ще можем да разкажем много за това какво се е случило, когато Слънчевата система не е била нищо повече от прах и газ, както и за процесите, които са сближили планетите и са създали живота на Земята", пояснява той.

През 2010 г. Хаябуса достави на Земята по-малко от един милиграм материал от астероида Итокава поради повреда на механизма за вземане на проби. Хаябуса 2, която беше много по-успешна, достави на Земята 5,4 грама материал от астероида Рюгу през 2020 г.

Live now: Experts discuss the #OSIRISREx mission after landing the US's first pristine asteroid sample. https://t.co/6ZNBNQABK6 — NASA (@NASA) September 24, 2023

С 50 пъти по-голямо количество материал учените се надяват, че изследванията им на астероида Бену ще помогнат за разрешаването на някои от най-големите загадки на човечеството.

"Става дума за разбиране на нашия произход, за решаване на някои от най-фундаменталните въпроси, които си задаваме като човешки същества: Откъде сме дошли? И сами ли сме във Вселената", посочва Тимс.