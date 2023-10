Учени разработват нови пробиотици с дрожди

Д рожди, използвани при производството на храни, могат да доведат до разработката на нови пробиотици, след като проучване показа, че два вида от тези микроскопични гъбички имат потенциално положително въздействие при чревно възпаление, съобщи електронното издание Юрикалърт.

Много видове дрожди се използват в хранително-вкусовата промишленост заради способността им да предизвикват ферментация, да произвеждат аромати и др.

"Има какво да разберем от изучаването на ролята на гъбичните щамове в микрофлората и здравето на гостоприемника, както и че видове, които се използват в хранителните процеси, могат да бъдат източник на нови пробиотици", казва водещият автор на изследването Матиа Ришар, доктор на науките, от института "Микалис" във френския град Жуи-ан-Жозас.

Досега много малко се знае за разнообразието от дрожди и за потенциалното им въздействие върху микрофлора и здравето на червата. Това са микроскопични гъбички, състоящи се от единични клетки, размножаващи се чрез пъпкуване. Някои от тях се използват от стотици години - Saccharomyces cerevisiae за производство на вино и хляб, Debaryomyces hansenii - за образуване на кора или зреене на сирене, и др.

