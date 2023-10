В търсене на ваксина: Изследователи в САЩ заразяват доброволци с вируса Зика

И зследователите в САЩ показаха за първи път, че могат безопасно да заразяват хора с вируса Зика, което е стъпка към обогатяване на знанията за болестта и разработването на ваксини и лечения, съобщи Ройтерс.

Този вид изследване, известно като "модел на контролирано заразяване на хора", преди това е било неприложимо за Зика поради рисковете за участниците и липсата на лечение. Американските регулаторни органи и Световната здравна организация (СЗО) одобриха новия модел, разработен от екип на университета "Джон Хопкинс", като безопасен и научно обоснован.

Зика е вирусна инфекция, разпространявана от комари, която обикновено е лека или безсимптомна. Голямо огнище в Северна и Южна Америка през 2015 и 2016 г. обаче показа, че тя може да бъде опасна за бременните жени и плода, като причинява тежки вродени дефекти, като микроцефалия, при която детето се ражда с необичайно малка глава и мозък.

Ваксини или лечение няма, а епидемията в Северна и Южна Америка приключи, преди новите да бъдат напълно изпитани. Случаите на болестта оттогава намаляват в световен мащаб, като миналата година са регистрирани около 40 000 в този регион. СЗО предупреди, че наблюдението може да бъде неефективно и моделите на предаване на Зика не са добре проучени. Климатичните промени вероятно ще увеличат разпространението, което вече е в 91 държави.

Ана Дърбин, професор от университета "Джонс Хопкинс", която ръководи изследването, каза, че разработването на контрамерки е от съществено значение, тъй като инфекциите могат отново да се увеличат. Важен е и психичният ефект върху бременните в ендемичните райони, които се притесняват за бебетата си, но имат много ограничена възможност да се предпазят.

Дърбин и колегите й са използвали два щама на Зика, за да заразят 20 доброволки, които не са били бременни или кърмещи. Всички са развили лабораторно потвърдени инфекции с леко заболяване. Други осем са получили плацебо. За да се сведат до минимум рисковете, пациентките са били приети в болнично отделение и са наблюдавани, докато се изчистят от вируса. Те са се съгласили да използват противозачатъчни средства два месеца.

