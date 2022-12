Учени разработват нов метод за замразяване на яйцеклетки

Е кип от китайски учени разработи нов метод за запазване на миши фоликули при много ниска температура, увеличавайки жизнеспособността им след възстановяване с повече от 30 процента в сравнение с конвенционалните методи, предаде Синхуа.

Резултатите очертават обещаващ подход за запазване на плодовитостта при жените, според проучването, публикувано в списанието „Нейчър къмюникейшънс“.

За момичета в предпубертетна възраст, нуждаещи се спешно от лечение на рак, криоконсервацията на фоликулите е почти единственият вариант за запазване на техния фертилитет. Въпреки това, защитните агенти, използвани в конвенционалния метод за криоконсервация на фоликули, често водят до вредни странични ефекти поради тяхната висока концентрация и висока токсичност, се казва в доклада.

Изследователи от Университета за наука и технологии на Китай (УНТК) в сътрудничество с колеги от Първата свързана болница на Медицинския университет в Анхуей разработиха метод за витрификация на миши фоликули, капсулирани в хидрогел чрез "нанозатопляне", което представлява нова технология за криоконсервация.

Чрез този метод учените намаляват необходимостта и концентрацията от силно токсичните защитни агенти до една четвърт, в сравнения с конвенционалния способ.

Така жизнеспособността на мишите фоликули е увеличена с повече от 30 процента.

Chinese scientists have developed a new method to preserve mouse follicles at low temperatures, increasing their viability by more than 30% after recovering, compared with conventional methods, according to the study published in the journal Nature Communications. pic.twitter.com/2vncij5Sxb