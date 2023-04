Пръстени на Сатурн нагряват горните слоеве на атмосферата на планетата

С поред най-новото откритие, направено от НАСА в четвъртък, обширната система от пръстени на Сатурн нагрява горните слоеве на атмосферата на гигантската планета, предаде Синхуа.

Това явление никога досега не е било наблюдавано в Слънчевата система, съобщиха от НАСА. Откритието е направено с помощта на 40-годишни данни от няколко мисии на НАСА, включително космическия телескоп „Хъбъл“ и пенсионираната сонда „Касини“, в допълнение към космическите апарати „Вояджър 1“ и „2“ и преустановената вече мисия „Международен ултравиолетов изследовател“.

Saturn is known for its iconic rings.



And with Hubble's help, now we know that these rings are also heating the giant planet's upper atmosphere!



This could provide a tool for predicting if planets around other stars have ring systems as well. Learn more: https://t.co/mvNUIzMwjF pic.twitter.com/nu2QE3HqPj