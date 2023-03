Научен експеримент доказа: На Луната ще могат да се отглеждат растения

Х ората имат четири основни нужди, за да оцелеят: въздух, вода, подслон и храна. Изследователите на Космоса вече са измислили как да създадат костюми, в които се задържа кислород, да построят космически кораби за подслон и да рециклират вода за хидратация. А сега учени от Университета на Флорида са се заели да направят възможно отглеждането на лунни растения, което ни доближава с една стъпка до изграждането на цивилизация отвъд Земята, съобщава „Giant Freakin Robot".

