Мисия "Възкресение": Как германски лекари се опитват да съживяват мъртвите

В ъзкресяване на мъртвите. Това звучи като научнофантастичен филм, но не е. Екип от учени се е заел със задачата да консервира тела на мъртъвци, за да може да ги възкреси в бъдеще.

Компанията Tomorrow Biostasis се фокусира върху криоконсервацията на хора с надеждата, че някой ден човечеството ще успее да победи смъртта.

Новият стартъп в Берлин вече е запазил телата на около 10 починали човека.

За криоконсервацията се използва основно течен азот.

Списъкът на чакащите за криоконсервация в Германия наброява стотици хора. Компанията вече има около 10 случая с някои тела, запазени в лаборатория. Това, което следва, е истинският проблем.

