Последните мигове живот: Засякоха мистериозна мозъчна активност при умиращи хора

У чени от Мичиганския университет са открили прилив на мозъчна активност при двама души, докато са преминавали в отвъдното, като феноменът е подобен на пиковете на този, наблюдаван при животни, чиито сърца са спрели да бият.

Улавянето на тези последни, мимолетни моменти е изключително ценно, но и толкова рядко събитие, че си даваме сметка, че нямаме никаква представа какво се случва в мозъка, докато той потъва в тишина.

Едва миналата година учените записаха за пръв път, със завладяващи детайли, мозъчните вълни на умиращ човек. Трагичните обстоятелства предоставили възможност да запишат пикове на конкретен тип мозъчна активност, наречена гама вълни, заедно с някои промени в други честоти.

От проучването става ясно, че подобен изблик на ефимерна гама активност има при двама от четирима пациенти, изключени от животоподдържащи системи.

От 2013 г. неврологът Джимо Борджигин и колегите му търсят паралели между умиращия човешки мозък и този на плъховете след индуциран сърдечен арест. Те мислят, че кратките изблици на мозъчна активност, които са наблюдавали, далеч надминаващи нивата при будно състояние на животните, може да са биологични трептения на преживявания, близки до смъртта, докладвани от преживели сърдечен арест.

„Тези наблюдения ни подтикнаха да изследваме невронната активност на мозъка при умиращи пациенти преди и след клинично спиране на апаратната поддръжка“, пишат Борджигин и колеги в новата си статия.

Екипът прегледал случаи от Michigan Medicine, академичния медицински център на Университета на Мичиган, на пациенти, починали в интензивното отделение от 2014 г. насам.

При двама от четиримата идентифицирани от тях пациенти в кома, които починали, докато лекарите все още наблюдавали състоянието им след сърдечен арест, или мозъчен кръвоизлив, електроенцефалографските (ЕЕГ) записи разкрили остър изблик на гама вълни в една част от мозъка, които се разпръснали в двете полукълба.

Специалист е потвърдил, че това не последствие от припадък, карайки изследователския екип да вярва, че може да са попаднали на възможен маркер за съзнателност, за чувството на осъзнаване на заобикалящата ни среда.

Първоначалният прилив на гама вълни се намира в област на мозъка, считана за „гореща зона“, така наречените невронни корелати на съзнанието. Подобен модел на активност се наблюдава при сънуващи хора и при пациенти с припадъци, които съобщават, че имат зрителни халюцинации и преживявания извън тялото.

Скорошен доклад описва как тази „гореща зона“ на потенциалното съзнание включва сензорни области на мозъка, а това може да обясни защо преживяванията близо до смъртта, за които хората съобщават, са толкова ярки. Комуникацията между полукълбата в мозъка също се смята за важна при извикването на паметта.

Същият доклад обаче признава и за проблемите при опитите да се фиксира съзнанието, като се посочва, че някои потенциални маркери на съзнателност са се „оказали илюзорни“. Учените се доближават, но нека бъдем реалистични: никой не е сигурен.

„Въпреки че подчертаното активиране на задната “гореща зона” на умиращия мозък предполага повишена съзнателност при тези пациенти, то не го демонстрира“, отбелязват изследователите.

