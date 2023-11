Спор между учени и изкуствен интелект: Какво уби динозаврите - астероид или вулкан?

М алката група палеонтолози, които твърдят, че изблик на вулканична активност, а не масивен астероиден удар е основната причина за масовото измиране на динозаврите, получили известна нечовешка подкрепа на своята позиция. Други обаче твърдят, че начинът, по който формулирате въпроса си, може да обуслови отговора и ако това е вярно за хората, важи още по-силно за компютрите.

За повечето хора дебатът за това какво е убило динозаврите е решен преди десетилетия. Открит е ударният кратер, слоят от метали от астероида и саждите от пожарите, започнали от удара и липсват кости на динозаври след това този период. Случаят е приключен и за да добавим още малко към аргументите ни, открихме вкаменелости от деня на удара на астероида. И все пак специалисти в съответните области, включително геологията и биологията от епохата, остават разколебани.

Въпреки че признават, че астероидът (или кометата) е бил опустошителен, тези хора твърдят, че краят на динозаврите е било по-скоро бавно протичащо масово изчезване, като глобалната екология е била нарушена от вулканизма. Неспособни да убедят научното мнозинство, поддръжниците на тази теория намерили нов съюзник в изкуствения интелект (AI).

Студентът Алекс Кокс от Дартмутския университет захранил повече от 100 процесора с геоложки и климатични данни от съответната епоха и ги накарал да изследват вкаменелостите, за да видят какво може да е причинило масовите изчезвания на видове около границата между креда и палеоген. Системата, разработена от Кокс и неговия ръководител д-р Бренхин Келър, стигнала до различно заключение от това на повечето учени, които са изследвали същите данни. Но остава въпросът кой е по-надежден?

Онези, които поддържат теорията за вулканите като истинската причина за изчезването, посочват 1,3 милиона кубически километра базалт, известни като „Капаните на Декан“, които се образували приблизително по същото време. Вулканични области с подобен размер и на други места по света били свързвани с предишни масови изчезвания заради климатичните промени, отприщени от газовете, които придружавали цялата лава, която излизала.

Голяма част от дебата се води за това дали динозаврите и другите изчезнали видове са били в процес на упадък преди удара, който образувал кратера Чиксулуб, или просто се е случила обичайната смяна на видовете.

Кокс и колегите му разгледали доказателствата, с които се разполага по темата за променящите се нива на въглероден диоксид и серен диоксид в атмосферата и последствията за температурата на планетата за период от 2 милиона години преди и след края на Креда. Използвайки модел на машинно обучение, процесорите опитали да разберат кой от 300 000 сценария предоставя най-вероятното обяснение.

