"Прасета от ада": Ужасяващи древни животни, бродили в продължение на 20 млн. години

Д инозаврите може да са изглеждали като най-чудовищните праисторически животни, но майката природа е създала и други ужасяващи същества. Примерът, който ви представяме днес, определено не бихме искали да видим отблизо.

Време е да се срещнете с “прасетата от ада”.

Какво представляват “прасетата от ада”?

“Прасета от ада” не са само един вид – терминът се отнася до редица видове, принадлежащи към семейството Entelodontidae (ентелодонти - ред. бел). Въпреки прякора, тези животни всъщност не са прасета. Истинските прасета принадлежат към отделно семейство, известно като Suidae. Тези древни животни само наподобяват външния им вид. Скорошни изследвания предполагат, че “прасетата от ада” може да са били по-тясно свързани с хипопотамите и китоподобните.

Смята се, че вече изчезналите ентелодонти са живели преди 38 милиона години, като вкаменелостите показват, че могат да бъдат открити в Северното полукълбо.

