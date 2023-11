Проучване: Извънземните биха открили Земята по-лесно по времето на динозаврите

П роучване установява, че в ерата на динозаврите извънземните форми на живот са щели да се адаптират по-лесно, отколкото днес.

Астробиологът Ребека Пейн и астрономът Лиза Калтенегер от Университета Корнел са направили модел на последните 540 милиона години от историята на Земята, за да установят, как са се променили различните биомаркери, използвани за откриване на признаци на живот на огромни разстояния.

Учените са открили, че две ключови двойки биомаркери са били по-силни преди около 100-300 милиона години: кислород и метан и озон и метан. Това се дължи най-вече на разрастването на зеленината, която тогава е доставяла значително по-високи нива на кислород в атмосферата. Това означава, че всички хипотетични извънземни телескопи, търсещи светлинни отпечатъци, биха могли да открият нашата планета много по-лесно през епохата на динозаврите, отколкото днес.

Alien life could have roamed the Earth at the same time as dinosaurs as experts find new evidence which suggests our planet would have been an attractive visit for them millions of years agohttps://t.co/YdVKSkYlE8 pic.twitter.com/PzjjUu6SZX