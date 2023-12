Учени наблюдаваха най-мощното слънчево изригване от години насам

С лънцето изригна като абсолютен звяр, съобщи Science Alert.

На 14 декември активното слънчево петно AR 3514 избухна в слънчево изригване от клас X2,8 - най-силната категория, на която е способна нашата звезда. Изригването е най-мощното, което сме виждали през настоящия слънчев цикъл, и най-мощното след изригването от клас X8.2 през септември 2017 г.

Събитието предизвика умерено радиозатъмнение с център Южна Америка, временно влошаване или пълна загуба на радиосигнали на високи честоти, за два часа.

В същото време Слънцето произведе изхвърляне на коронарна маса (CME) - изхвърляне на милиарди тонове плазма и магнитно поле, навън в Слънчевата система, като обсипва всичко по пътя си със слънчеви частици.

Някои от тях може да се насочат към Земята. Агенции като Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA) в момента провеждат разследване, ако това е така, може да ни очаква умерена геомагнитна буря.

На първо място, няма нужда да се притесняваме. Въпреки че изригването е било мощно, то не е било насочено директно към Земята. Анализите продължават, но ако все пак удари, според Метрологичната служба на Обединеното кралство това се очаква да стане на 17 декември, като е възможно да доведе до слаба геомагнитна буря.

Възможно е обаче да видим някаква активност по-рано. Според Центъра за прогнозиране на космическото време на NOAA по-слаба CME, която изригна на 13 декември, ще достигне Земята първа.

Ето какво означава това. Геомагнитна буря се случва, когато приток на слънчеви частици се удари в магнитното поле на Земята. Тъй като на тези частици им е необходимо известно време, за да стигнат дотук, бурята възниква до няколко дни след освобождаването на CME.

Това има няколко ефекта, които стават все по-тежки със силата на бурята. Съществуват пет степени; G1 и G2, слаба и умерена, са двете най-леки категории.

Тъй като слънчевите частици взаимодействат с магнитното поле на Земята, те могат да създадат електрически токове, които протичат през електропреносните мрежи, така че може да наблюдаваме известни колебания в електропреносната мрежа. Възможно е да има промени в околната среда в ниската околоземна орбита, които да променят ефекта на съпротивление върху космическите кораби, което означава, че някои сателити може да се нуждаят от корекции на курса. Възможно е да има и прекъсвания на радиокомуникациите.

