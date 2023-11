Сиянието "Аврора": Силата на магнитната буря изненада учените

У чените неправилно оцениха мощността на слънчевото изригване и скоростта на изхвърления от него плазмен поток, което в крайна сметка доведе до силна магнитна буря и полярни сияния, видими от нетипични региони. Северното сияние "Аврора" бе наблюдавано и в България.

Това бе съобщено от Лабораторията по слънчева рентгенова астрономия на Института за космически изследвания на Руската академия на науките (РАН) и Института по слънчево-земна физика към Сибирски клон на РАН. На 5 ноември на Земята започна магнитна буря. Тя се оказа толкова силна, че предизвика полярни сияния, които можеха да се наблюдават чак до руския юг.

Полярното сияние в небето над България: Ето какво го причини

„Вече е ясно, че както скоростта, така и мощността на емисиите бяха напълно неправилно оценени, въпреки че това все пак не обяснява как такава слаба причина може да предизвика буря от наблюдаваното ниво“, казва се в съобщението.

Отбелязва се, че мощен плазмен поток бе изхвърлен от Слънцето към Земята на 3 ноември. Той съвпадна във времето с изключително слабо слънчево изригване, което по някакъв начин може да се наблюдава от Земята. Учените идентифицираха потока именно с изригването.

"По всички признаци емисията се смяташе за обикновена. Въз основа на това, както и на измерената скорост на облака, пристигането на плазма към Земята се очакваше...на 6 ноември и бе определена в прогнозите от всички световни агенции като слаба магнитна буря от ниво G1, което е най-ниският клас“, допълват от лабораторията.

Всъщност се оказа, че газовите облаци са изминали разстояние от 150 милиона километра от Слънцето до Земята само за два дни и в крайна сметка са ударили магнитното поле на Земята ден по-рано от очакваното и със значително по-голяма сила, обобщиха учените.

