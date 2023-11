Тайните на минимума на Маундер: Неочакваното откритие, което преосмисля слънчевата активност

П о време на минимума на Маундер (периодът, от 1645 до 1715 година, когато слънчевите петна станали изключително рядко явление), когато слънчевата активност имала 70-годишно затишие, малкото активност, която се проявявала, се случвала в различна времева линия от начина, по който била през останалата част от историята, разкриват корейските астрономически записи. Това неочаквано откритие ще наложи учените да преосмислят основната характеристика на слънчевото поведение.

