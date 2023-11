След два милиарда светлинни години: Мощна вълна космическа светлина достигна Земята

М ощна вълна космическа светлина с рекордна енергия, достигнала Земята миналата година в края на продължило близо два милиарда светлинни години пътешествие в космоса, е повлияла върху горните слоеве на атмосферата по безпрецедентен начин, установи изследване, цитирано от АФП.

На 9 октомври 2022 г. астрономи засичат гигантски изблик на гама лъчи, най-интензивната форма на електромагнитна радиация. Този изблик, наречен BOAT (от "Brightest Of All Time" - най-яркият за всички времена), е с източник на разстояние около два милиарда светлинни години и озарява телескопите само за седем минути, но оставя видима светлинна следа, наблюдавана от любители в продължение на седем часа.

Мощната светлинна експлозия активира детекторите за светкавици в Индия и включва инструменти, използвани за изследване на слънчеви бури.

Учените бързо успяват да установят въздействието на светлинната експлозия върху дълговълновите радиокомуникации в ниската част на йоносферата, на височина между 60 и 350 километра.

Италиански и китайски изследователи продължават да анализират този феномен и наблюдават за пръв път, че той е засегнал и горните слоеве на йоносферата. Разположени на 350-950 километра над земната повърхност, до ръба на космоса, в тези слоеве слънчевата радиация се трансформират в заредени частици, които създават голямо електрическо поле.

От около двадесет години експерти обсъждат дали е възможно изблици на гама-лъчи да влияят върху горните слоеве на йоносферата, каза за АФП Мирко Пиерсанти, ръководител на изследването, публикувано в "Нейчър комюникейшънс". "Мисля, че най-сетне отговорихме на този въпрос", каза изследователят от университета на Акуила, Италия.

