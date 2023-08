Сеещи смърт и разрушение: Какво знае науката за мистериозните кълбовидни мълнии

К ълбовидната мълния е едно от онези явления, които много лесно могат да бъдат категоризирани като измислени. Плаваща светеща сфера от плазма, която може да експлодира без ясно обяснение, често определяна като прекрасно красиво, но и зловещо събитие, а в други случаи като огромно знамение, оставящо след себе си смърт и разрушение.

Освен това експлозиите оставят след себе си миризма на сяра.

