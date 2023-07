Магията на облаците: Какво ги кара да летят?

З ащо изглеждат така, сякаш облаците висят и се носят във въздуха? И ако е така, какво ги държи нагоре?

„Това е нещо като илюзия“, каза Алекс Ламърс, метеоролог в Националната метеорологична служба, пред Live Science. „Не е като да има възглавница или нещо, което магически се носи във въздуха.“

Облакът е изграден от водни капчици и ледени кристали. Тези капчици се образуват около облачно кондензационно ядро, което може да бъде прашинка или кристалче сол, обясни Ламерс. Когато натовареният с вода облак стане твърде тежък имаме валежи от дъжд, сняг или градушка. Но дори преди да започне да вали, тези капчици си проправят път към Земята, макар и с бавно темпо.

„Те падат много, много, много бавно“, каза Ламърс. „Терминална скорост се определя когато се установи силата на съпротивление на въздуха, която противодейства на гравитацията. Водните капки са толкова леки, че крайната им скорост е супер бавна - между 18 до 36 метра на час за капка с радиус от 5 до 10 микрона. Тъй като облаците обикновено са на височина хиляди фута в атмосферата, това малко движение надолу не се забелязва за окото.“

Ламърс сравни падането на водните капки с това на прашинките, въртящи се в лъч слънчева светлина. "Прашинките също падат, но тъй като са миниатюрни, това се случва много бавно. Средният размер на една облачна водна капка е по-малък от радиуса на човешки косъм“, каза Марк Милър, професор по атмосферни науки в университета Рутгерс.

Why do millions of tons of water float as mist in the clouds? When the water drops become bigger, they get weight and fall down as rain. Small particles are obviously not under gravity! Why actually? 🌨️ pic.twitter.com/1n1xnJNK8m