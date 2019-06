К омпанията SpaceX на Илон Мъск започна реализирането на един от най-мащабните си проекти - "съзвездието" от сателити Starlink. Чрез него тя иска да осигури широколентов интернет достъп в почти целия свят. Това обаче може да се окаже проблем за астрономите и науката, съобщава CNET.

В завършен вид, Starlink трябва да има около 12 000 сателита в орбита около Земята, като това трябва да се случи до 2025 г. Подобна голяма и бърза промяна в небосклона може да се окаже твърде сериозна за астрономите.

Практически броят на сателитите около Земята ще се утрои. А това ще доведе до нови отблясъци на слънчева светлина от тях, както и може да са физическа пречка за детайлно наблюдение на дълбокия Космос.

SpaceX казва, че сателитите са разработени така, че да останат в орбита около 5 години. След това автоматично ще се насочат към атмосферата на Земята и ще изгорят в нея.

Разбира се, те ще бъдат подменяни с нови, така че в дългосрочен план това не е решение. Мъск казва още, че сателитите съзнателно са възможно най-малки и леки.

Exactly, potentially helping billions of economically disadvantaged people is the greater good. That said, we’ll make sure Starlink has no material effect on discoveries in astronomy. We care a great deal about science.