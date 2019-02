SpaceX тества успешно новия ракетен двигател Raptor, който ще се използва от ракетата Starship. Той ще трябва да реализира и пътешествието до Луната и обратно през 2023 г., което SpaceX планира с няколко космически туристи.

Raptor се разработва от години, като в последната си версия е значително преработен и подобрен. Мъск коментира в Twitter, че финалната версия ще е още по-мощна.

Сега SpaceX тества само един двигател, като Starship ще използва седем. Освен това Starship ще излиза в орбита с помощта на ракетата Super Heavy, която ще има до 31 двигателя Raptor.

