САЩ планират да създадат нова ядрена гравитационна бомба

М инистерството на отбраната на САЩ обяви намерението си да произведе нова ядрена гравитационна бомба с висока мощност, в очакване на разрешение и финансиране от Конгреса, пише Iflscience.

Министерството на отбраната заяви в петък, че се планира да създаде модерен вариант на ядрената гравитационна бомба B61, наречена B61-13. Тя ще има подобна мощност на B61-7, която е от ерата на Студената война и може да произведе експлозии до 360 килотона. За по-ясна представа, бомбата, която Америка хвърли върху Хирошима в края на Втората световна война е била с мощност от 16 килотона, което означава, че е произвела експлозия, еквивалентна на 16 000 тона TNT.

