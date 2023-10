С най-големия телескоп в света: Китайски учени с ново откритие от дълбините на Вселената

К итайски учени са открили ново бързо радиоизбухване (FRB) от друга част на Вселената с помощта на най-големия радиотелескоп в света, съобщи Синхуа.

FRB представляват мистериозни радиоизбухвания с продължителност само няколко хилядни от секундата, за които през 2016 г. беше потвърдено, че произхождат от космоса. Все още няма обяснение за произхода им.



С помощта на Сферичния радиотелескоп с петстотинметрова апертура (FAST), разположен в югозападната китайска провинция Гуейджоу, местен изследователски екип е открил слабия радиосигнал FRB 20200317A след анализ на данни от мащабно проучване със съоръжението.

Екипът информира международната астрономическа общност за откритието си в края на септември. Тази седмица множество национални медии публикуваха отново новината, подчертавайки, че откривателите са от местна ключова лаборатория по информационни и компютърни науки към университета на Гуейджоу.

Предишни открития са правени главно от Националните астрономически обсерватории, които са оператор на меганаучното съоръжение.



FAST е най-големият радиотелескоп в света с една чиния, чиято приемна площ се равнява на 30 стандартни футболни игрища. Наречен "Китайското небесно око" и разположен в дълбока естествено кръгла карстова долина, телескопът официално започна работа на 11 януари 2020 г.

Оттогава съоръжението се зае с откриването на бързи радиоизбухвания и улови първите четири неповтарящи се FRB през 2020 г.

