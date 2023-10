Нощта на огнените дракони: Как да наблюдавате метеорния поток Дракониди

Е дно от първите явления, които привличат вниманието на любителите астрономи в началото на октомври, е метеорният поток Дракониди. Той е активен в дните от 6 до 10 октомври тази година.

Максимумът на Дракониди за 2023 г. ще бъде на 9 октомври около 10 ч. българско време, каза за БТА Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра "Астрономия" при СУ "Св. Климент Охридски". Той е автор на справочника "Гид на любителя астроном" на катедра Астрономия на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книгата излиза за пета поредна година като печатно и електронно издание, разпространява се безплатно сред студенти, сред учители по физика и астрономия в средните училища, сред ученици от кръжоците по астрономия, сред участниците в различни школи по астрономия.

