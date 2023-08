Преждевременно стареене на сърцето: Изкуствен интелект показва на какво се дължи

Н ов инструмент на изкуствения интелект (AI) разкрива до колко алкохолът, тютюнопушенето, лошата диета и липсата на физически упражнения състаряват преждевременно сърцето на човека, съобщи Би Би Си.

Целта е да се намери начин за забавяне на стареенето на сърцето, за да се намалят рисковете от много свързани с възрастта състояния като инсулт и сърдечни заболявания.

Системата е разработена от екип, ръководен от професор Деклан О'Реган от Лондонския институт по медицински науки към Съвета за медицински изследвания.

„Когато погледнем лицето на някого, ние умеем да преценяваме дали той изглежда млад или стар за възрастта си, същото е и с органите", казва професор О'Реган.

"Някои хора имат сърца, които са много по-млади, а други имат такива, които са се състарили преждевременно и са по-предразположени към заболявания. Затова искаме да разберем кои са факторите, които водят до това", заяви ученият.

