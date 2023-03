Силата на стволовите клетки: Жена пребори ХИВ след трансплантация

Ж ена, известна като "пациентката от Ню Йорк", е получила трансплантация на стволови клетки, за да се излекува от ХИВ, и сега, около 30 месеца по-късно, тя е все още здрава и преборила вируса ХИВ, съобщават изследователи.

"Наричаме това по-скоро възможно излекуване, отколкото окончателно излекуване - по принцип изчакваме по-дълъг период на проследяване", заяви д-р Ивон Брайсън, директор на Консорциума за СПИН между Лос Анджелис и Бразилия към Калифорнийския университет в Лос Анджелис и един от лекарите, наблюдавали случая, по време на пресконференция в сряда.

#HIV cure in a mixed-race woman who received a haplo-cord transplant (cord blood cells combined with haploidentical stem cells from an adult) 👇 in @CellCellPress #HSCT #AML #HIVcure https://t.co/uHnqNTX9cP

Само няколко души са били излекувани от ХИВ, така че на този етап няма официално разграничение между това да си излекуван и да си в дългосрочна ремисия, каза д-р Дебора Персо, временно изпълняващ длъжността директор на детските инфекциозни болести в Медицинския факултет на университета "Джон Хопкинс", който също е наблюдавал случая.

Въпреки че прогнозата на пациентката от Ню Йорк е много добра, "мисля, че на този етап не сме склонни да кажем дали тя е излекувана", каза Персоуд на пресконференцията.

Брайсън и колегите ѝ публикуват ранни данни за пациентката от Ню Йорк през февруари 2022 г. и публикуват повече подробности за случая в четвъртък в списание Cell. Новият доклад обхваща по-голямата част от случая на пациентката, до момента, в който тя е спряла да приема антиретровирусна терапия (АРТ) - стандартното лечение на ХИВ - за около 18 месеца.

Stem Cell Transplant Success: Another HIV Patient Cured – A stem cell transplant cured a German man with HIV who thus became the third person to gain back his health thanks to this treatment, and scientists are hoping that this achievement will helphttps://t.co/O23Z22zYlY pic.twitter.com/RsRVgVA1RG