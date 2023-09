Ново проучване: Пациентите имат по-добри резултати, когато са лекувани от жени

П роучване на Alarge установи, че пациентите имат по-добри резултати, след като са били оперирани от жена хирург, отколкото от мъж.

Екипът, проучвал дали има връзка между пола на хирурга и резултатите на пациентите след операция. За целта учените разгледали данни от един милион пациенти, претърпели операция в Онтарио, Канада, между 1 януари 2007 г. и 31 декември 2019 г. Екипът проследи пациентите, претърпели една от 25 обичайни планови или спешни операции, разглеждайки всяко „неблагоприятно следоперативно събитие, усложнение, повторно приемане или смърт“, което да се е случило между 90 дни и една година след интервенцията.

След това сравнили резултатите на пациентите на мъжки и женски хирурзи. Това проучването установило, че хората, лекувани от мъже хирурзи, имат по-лоши резултати.

„След отчитане на състоянието на пациента, процедурата, хирурга, анестезиолога и болницата, заключенията от това изследване предполагат, че пациентите, лекувани от жени хирурзи, имат по-ниски нива на неблагоприятни следоперативни резултати, включително смърт, в сравнение с тези, лекувани от мъже хирурзи", пише екипът.

"Тези констатации допълнително подкрепят разликите в резултатите на пациентите въз основа на пола на лекаря. Нужни са обаче по-задълбочени проучвания, за да се открият основните причини, поради които това се случва, и за да се намерят потенциални решения."

Разликите в резултатите стават по-изразени година след операцията.

