Влияе ли дисбалансът на чревния тракт на психиката ни

Н ово изследване показва връзки между дисбалансираната чревна микробиома и депресията. Това съобщи психиатърът и терапевт Марлин Вей.

Ново изследване, публикувано в JAMA Psychiatry, разкрива информация за връзката между нарушената микробиома на червата и кръвта и депресията. Изследователите сравняват 6811 индивида с тежка депресия и 4370 индивида страдащи от рецидивиращо депресивно разстройство. В проучването са участвали и хора с добро психично здраве, посочва издание Psychology Today.

Връзката мозък-черва: Как си влияят и защо е важно да се грижим за тях

Учени са открили, че хората страдащи от депресия, имат нарушения на енергийния метаболизъм.

Преглед в Lancet подкрепя нарастващия брой клинични проучвания, които подчертават смущенията в чревната микробиома, известни като чревна дисбиоза, свързани с появата и прогресирането на депресия. Смята се, че този ефект се медиира от връзката мозък-черва.

Яденето на пържена храна, преработено месо, рафинирани зърна, млечни продукти с високо съдържание на мазнини и преработени закуски, е свързано с повишен риск от депресия, обяснява Вей.

"Връзката между небалансираните черва и депресията може да бъде порочен кръг – нездравословните хранителни навици следствие на депресивно състояние, могат да влошат чревната микробиома", обяснява терапевт.

"Антидепресантите като селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина, променят микробното разнообразие и състав в червата". посочва изданието.

With the debunking of the biochemical imbalance theory in depression, it is not surprising that many don’t respond to antidepressants.

Any hope for them? Yes! The reduction of depressive symptoms with a gut microbiome-friendly diet is an excellent outcome. https://t.co/FSCChuqqXc