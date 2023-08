Народните мъдрости: Как могат да застрашат здравето ни

К огато през 1665 г. в Лондон се разпространява Бубонна чума, много хора отчаяно търсят начин да предпазят себе си и близките си от заболяване.

Един от широко разпространените методи се състоял в смесването на две малки скилидки чесън в литър прясно мляко. Хората вярвали, че пиенето на този "еликсир" сутрин на гладно ще предотврати страшната болест.

4000-годишно ДНК разкрива тайните на чумата

Друго непоклатимото убеждение на много хора пък е, че да се яде преди да се плува е опасно. Това твърдение обаче не почива на научна основа. Въпреки че, логиката изглежда убедителна, идеята, че яденето преди плуване води до удавяне, е опровергана от множество изследователи.

Народната мъдрост е сложна, защото, от една страна, попада в категорията на дезинформацията, но от друга, не се вписва съвсем в обичайния клас дезинформация (като фалшивите новини или подвеждащата реклама).

Ако някой подкрепя народната мъдрост, това не е непременно индикатор, че има антинаучни убеждения, посочва изданието Science Alert.

В този смисъл, не би било необичайно човек, който следва официалните здравни препоръки, да използва и народна мъдрост като защита срещу COVID-19.

"Не го подценявайте"

Идеята, че народната мъдрост не може да ви навреди, е причината експертите да са склонни да ѝ обръщат по-малко внимание.

Вярването, че пиенето на топло мляко преди лягане ви помага да заспите, няма да ви навреди, дори и да не е вярно. Други вярвания обаче могат да бъдат опасни, като например идеята, че консумирането на определени храни може да засили имунитета ви.

Край на безсънието: Три лека за справяне

Народните мъдрости, както и други видове дезинформация, които не са подкрепени от науката, често се разпространяват в социалните медии. Това означава, че могат да представляват заплаха за общественото здраве.

През 2020 г. в Обединеното кралство е бил регистриран ръст от 30% на деца приети в лечебно заведение, вследствие на изгаряния от вдишване на пара, съобщават от детската болница в Бирмингам.

Изданието посочва, че до случаите на изгаряне се е стигнало, след като народна мъдрост в социалните медии е подвела родители да вярват, че вдишването на пара може лекува дихателни проблеми.

Проучвания, публикувани в световен мащаб от 1969 г. насам, опровергават народните твърденията и подчертават опасностите от вдишването на пара.

Медицинската народна поговорка, датираща от 1870 г. казва, че "една ябълка на ден държи лекаря настрана". Вероятно мъдростта се основава на факта, че ябълките са пълни с полезни хранителни вещества.

Интересно е, че учените са установили, че макар съдържанието на витамини в ябълките да не е особено високо, поради броя на биоактивните вещества, които притежават и които са полезни за здравето, този плод се смята за т.нар. функционална храна.

