Нова карта на Вселената показва колко е голяма

В селената е огромна и това е добре известно на всички. Нова карта на учени от Университета "Джон Хопкинс" дава по-добра представа за гигантските мащаби на Вселената, съобщава CNET.

Професор Брайс Менард и екипът му са направили К АРТА на част от наблюдаваната до момента Вселена. В нея са включени около 200 000 галактики.

ВИЖТЕ КАРТАТА ТУК

Астрономите изчисляват, че има около 100 млрд. галактики във Вселената.

This interactive map allows the public to scroll through a slice of the universe. The map charts a broad expanse of the universe, from the Milky Way to 'the edge of what can be seen' https://t.co/KLogUdVvYu pic.twitter.com/32dAm9JIwT