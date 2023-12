"Нов подпис за обитаемост": Учени разработиха начин за откриване на обитаеми екзопланети

У чени съобщават, че са открили нов и по-лесен начин за идентифициране на вода в течно състояние и потенциално на живот на други планети, предаде Пи Ей Мидия/ДПА.

Процесът включва измерване на количеството въглероден диоксид в атмосферата на дадена планета и сравняване на измерванията за съседни светове.

Изследователите обясняват, че ако на дадена планета количеството на въглеродния диоксид в атмосферата е по-малко сравнение със съседните планети, това предполага наличие на вода в течно състояние на нейната повърхност.

Scientists devise ‘new and easier’ way to identify habitable exoplanets https://t.co/UlWFwU1jry