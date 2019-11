Мистерията на Слънчевата система – най-мощната буря в историята на космическите изследвания

Г одината е 1989-а. „Вояджър 2“ влиза в историята като първият и единствен до момента космически апарат, преминал покрай най-далечната планета в Слънчевата система – Нептун (в интерес на истината, по това време Плутон носеше тази титла, но близо две десетилетия по-късно беше обявен за планета-джудже, губейки статута си на пълноправен член на Слънчевата система заради малките си размери).

„Вояджър 2“ откри шест нови луни, засне първите изображения на пръстените на Нептун и регистрира една изключително яростна буря.

Въпросната стихия изуми учените. Тя представляваше антициклон със скорост на ветровете, достигаща изумителните 2414 км/ч! Това е абсолютен рекорд за Слънчевата система. За сравнение, ветровете около ръба на прословутото Голямо червено петно на Юпитер, което също е антициклон, са с далеч по-скромна скорост – около 430 км/ч.

Впечатляващата буря на Нептун стана известна с името Голямото Тъмно Петно. Пет години след откритието на „Вояджър 2“, телескопът „Хъбъл“ отправи погледа си към далечната планета с надежда да разкрие загадките на мощната стихия. Но напразно. Тя вече не беше там. Учените тогава предположиха, че подобни бури може би се формират периодично и ще получат нов шанс да видят подобно явление.

Това се случи през 2016 г., когато в северното полукълбо на Нептун беше регистрирана почти идентична стихия. Тя получи прякора Северното Голямо Тъмно Петно и беше видима в продължение на няколко години. Преди няколко месеца „Хъбъл“ засне още една такава буря. Учените предполагат, че подобни тъмни петна изчезват, когато се приближат до екватора на Нептун или в резултат на други механизми, неизвестни до този момент.

.@NASAHubble, what's the weather... on Neptune? 💨 🌩️ ️



A storm tracking team at @NASAGoddard analyzes telescope data to observe the formation and paths of weather systems on the icy planet. What's next? Studying the storms' vortex and wind speed: https://t.co/z171Kv7JHh pic.twitter.com/B9C6IOkRms