Мозъчни импланти помогнаха на парализиран човек да проходи отново

П арализиран мъж е успял да ходи, просто мислейки за това, благодарение на електронни мозъчни импланти, които, казва той, са променили живота му.

Герт-Ян Оскам, 40-годишен холандец, бил парализиран след инцидент с велосипед преди 12 години.

Електронните импланти безжично предават мислите му към краката и стъпалата чрез втори имплант на гръбнака му.

Системата все още е в експериментален етап, но водеща благотворителна организация за гръбначни заболявания в Обединеното кралство я нарече "много окуражаваща".

„Чувствам се като малко дете, което се учи да ходи“, каза Оскам. Той вече може да стои и дори да се изкачва по стълби.

„Беше дълго пътуване, но сега мога да се изправя и да изпия една бира с приятел. Това е удоволствие, което много хора не осъзнават.“

Разработката, публикувана в списание Nature, е ръководена от швейцарски изследователи. Професор Джоселин Блох от университета в Лозана е неврохирургът, извършил деликатната операция за поставяне на имплантите и той подчерта, че системата все още е в стадий на основно изследване и ще минат много години преди технологията да стане достъпна за парализираните пациенти.

Но в момента целта на екипа е да го извадят от лабораторията и да го пренесат в клиниките възможно най-скоро.

„Важното за нас е не просто да имаме научно изследване, а в крайна сметка да дадем достъп до откритието ни на повече хора с увреждания на гръбначния мозък, които са свикнали да чуват от лекарите, че трябва да свикнат с факта, че никога повече няма да се движат."

Харви Сихота е главен изпълнителен директор на британската благотворителна организация Spinal Research, която не е участвала в изследването. Той каза, че въпреки че трябва да се измине дълъг път, преди технологията да стане общодостъпна, той описа откритието като „много обнадеждаващо“.

„Въпреки че има още много за подобряване в тези технологии, това е още една вълнуваща стъпка напред в невротехнологиите и тяхната роля за възстановяване на функцията и независимостта на хората с увреждания на гръбначния мозък“.

Операцията за възстановяване на движението на Герт-Ян била извършена през юли 2021 г. Проф. Блок изрязал две кръгли дупки от всяка страна на черепа му, с диаметър 5 см, над областите на мозъка, участващи в контролирането на движението. След това поставила два импланта с формата на диск, които безжично предават мозъчните сигнали или намеренията на Герт-Ян, към два сензора, прикрепени към шлем на главата му.

Швейцарският екип разработил алгоритъма, който превежда тези сигнали в инструкции за движение на мускулите на краката и ходилата чрез втори имплант, поставен около гръбначния мозък на Герт-Ян, който проф. Блок прикрепила към нервните окончания, свързани с ходенето.

Изследователите установили, че след няколко седмици обучение той успял да стои и да ходи с помощта на проходилка. Движението му е бавно, но гладко, според проф. Грегоар Куртин от École Polytechnique Fédérale в Лозана (EPFL), който ръководи проекта.

„Да го видиш да ходи толкова естествено е изключително вълнуващо“, каза той. „Това е промяна на парадигмата“.

Мозъчните импланти се основават на по-ранната работа на проф. Кортин, когато бил използван само гръбначният имплант за възстановяването на движението. Гръбначният имплант усилва слабите сигнали от мозъка към увредената част на гръбначния стълб и се усилва допълнително от предварително програмирани сигнали от компютър.

През 2018 г. Дейвид М'Зи стана първият пациент, на когото успешно бил поставен гръбначен имплант. Резултатите били толкова добри, че той успял да има бебе със съпругата си, нещо, което не било възможно преди.

Миналата благодарение на същата технология Мишел Рокати стана първият човек с напълно прекъснат гръбначен стълб, който ходи отново.

И двамата са имали огромна полза от технологията, но движението им при ходене е предварително програмирано и изглежда роботизирано. Също така трябва да поддържат движения си в крак с компютъра и да спрат и нулират, ако излязат от синхрон.

Герт-Ян имал само гръбначния имплант, преди да има и мозъчен. Той споделя, че сега има много по-голям контрол над тялото си.

„Преди усещах, че системата ме контролира, но сега аз я контролирам“. Нито предишните, нито новите системи могат да се използват постоянно. Те са обемисти и все още са в експериментален етап.

Пациентите могат да ги използват за около час няколко пъти седмично като част от тяхното възстановяване. Актът на ходене тренира мускулите им и възстановява до известна степен движението, което предполага, че увредените нерви могат да растат отново.

Крайната цел е технологията да бъде миниатюризирана. Компанията Onward Medical на проф. Кортин прави подобрения, за да комерсиализира откритието, така че да може да се използва в ежедневния живот на повече хора.

„Герт-Ян получи импланта 10 години след злополуката, която е претърпял. Представете си какво ще стане, когато приложим технологията само няколко седмици след нараняването. Потенциалът за възстановяване е огромен“, каза проф. Кортин.