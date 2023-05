„Заседналите“ клетки: Те ли са причината за сивата коса

А мерикански учени вярват, че може да са разкрили защо косата побелява с напредване на възрастта, цитирайки клетките, произвеждащи пигменти, които губят способността си да узряват.

Спряното развитие засяга незрели клетки, които иначе биха се развили в меланоцити, които придават на косата естествения цвят или нюанс. Екипът от Нюйоркския университет изследва процеса при мишки, които имат идентични клетки за цвят на козината.

Те казват, че работата може да осигури основата за обръщане на процеса на побеляване.

Според Британската асоциация на дерматолозите работата върху меланоцитите също може да помогне за нашето разбиране и лечение на някои видове рак и други медицински състояния.

