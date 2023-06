Люси - предшественикът ни, който можеше да ходи изправен

Н ашият предшественик Люси, живяла преди 3,2 милиона години, можела да стои и да ходи изправена точно както съвременните хора. Това разкрива нов 3D модел на мускулите й.

Откритието подкрепя нарастващия консенсус сред изследователите, че австралопитеците - изчезналият вид, към който принадлежала Люси - са ходели изправени, а не с клекнало клатушкане като шимпанзетата.

