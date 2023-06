Ново изследване на пещера в Африка разкрива кога е възникнал човекът

Ч овекът е възникнал в Африка, но кога точно нашите най-ранни предци са напуснали континента и как са се разпространили по света, е предмет на ожесточени спорове между археолозите.

Според ново проучване два фосила, открити в пещера в Северен Лаос, показват, че Homo sapiens, нашият собствен вид, е живял в региона преди около 86 000 години. Откритието оспорва преобладаващата идея, че пътят на хората по света е бил линеен и е протекъл на една вълна преди около 50 000-60 000 години.

"Има вероятност тази ранна миграция да е била неуспешна, но това не отвлича вниманието от факта, че H. sapiens е пристигнал в този регион по това време, което е забележително постижение", казва по електронната поща авторът на изследването Кира Уестауей, доцент в университета "Макуори" в Австралия.

ДНК анализът на днешните човешки популации подкрепя хипотезата, че ранните съвременни хора са напуснали Африка преди около 50 000-60 000 години, а археолозите смятат, че ранните ни предци вероятно са се движили по крайбрежието и островите през Югоизточна Азия към Австралия.

